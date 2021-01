Neznanec razbil steklo državnega zbora #foto

Neznanec je noč novega leta izkoristil za vandalizem in razbil steklo na zgradbi parlamenta v središču Ljubljane. Kot je na svojem Twitterju zapisal predsednik državnega zbora Igor Zorčič, dogodek predstavlja žalosten začetek novega leta, ob tem pa se je vprašal, ali je to upor, h kateremu nekateri pozivajo. Kot so nam sporočili s policije, je po prvih ocenah nastalo za okoli 400 evrov škode.

Razbito steklo na zgradbi #DZ je žalosten začetek novega leta. Je to #upor h kateremu nekateri pozivajo? #vandalizem pic.twitter.com/HvQGsiaex0 — Igor Zorčič (@IgorZorcic) January 1, 2021

Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi na ljubljanski policijski upravi, je za Siol.net potrdil, da je do dogodka res prišlo v prvih urah novega leta. "Okoli druge zjutraj smo bili obveščeni, da je do sedaj še neznani storilec poškodoval okno na objektu državnega zbora na Šubičevi ulici v Ljubljani. Po do sedaj znanih podatkih je storilec v okno vrgel kamen in razbil eno zunanje steklo. Po prvi oceni je pri tem nastalo za okoli 400 evrov škode," nam je pojasnil Tomaževic.

Kot še dodaja, je policija opravila ogled kraja dogodka in nadaljuje z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tujih stvari. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.