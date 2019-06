Nevihte in toča po Sloveniji: v Domžalah meteorna voda zalila zdravstveni dom #video

Kljub temu, da je ozračje bolj segreto kot včeraj, ponekod nastajajo nevihte. Te se večinoma zadržujejo nad hribovitimi deli južne, osrednje in severne Slovenije. O močni nevihti so medtem poročali z območja Domžal, Moravč in Trzina . Po poročanju Agencije RS za okolje bodo padavine ponoči ponehale, jutri lahko spet pričakujemo sonce. Konec tedna bo v znamenju neviht in ploh.

O močnejši nevihti s točo, ki je nastala v popoldanskih urah, poročajo v kraju Zagoša pri Begunjah, povzema stran Neurje.si na Facebooku.

Nevihta z manjšo točo v Podhomu, na Gorenjskem, pred nekaj trenutki. Hvala Anci Valant za poročanje. 🌩 O stanju vremena po Sloveniji lahko poročate tudi vi. Kako je pri vas? Objavil/a Neurje.Si dne Sreda, 19. junij 2019

V občini Dol pri Ljubljani je toča razbila okensko steklo stanovanjske hiše, zaradi česar je v objekt začela vdirati voda. Posledice poplavljanja odpravljajo gasilci PGD Dolsko. O močnem neurju poročajo tudi z območja občine Domžale. Meteorna voda je zalila več stanovanjskih objektov, dom starejših občanov, osnovno šolo in zdravstveni dom. Ravno tako so padavine zajele bližnjo občino Moravče, kjer je voda zalila klet stanovanjske hiše. Posledice nesreče že odpravljajo gasilci PGD Moravče in Vrhpolje.

Foto: Arso

Toča in močan veter sta v popoldanskih urah zajela tudi območje občine Trzin. Zalitih je več stanovanjskih objektov, kleti in delavnic. Ker je veter odkrival strehe na objektih avtohiše, knjižnice in ambulante, na omenjenih krajih že posreduje več gasilskih in okoliških prostovoljskih gasilskih društev.

Noč bo mirna

Po navedbah Agencije RS za okolje bodo padavine ponoči povsod ponehale, zbudili se bomo v jasno jutro. Najnižje jutranje temperature bodo jutri okoli 18, ob morju pa okoli 20 stopinj.

Močnejša nevihta s točo danes v kraju Zgoša pri Begunjah na Gorenjskem. Video je nastal okoli 14:30. 🌩 Hvala Blaž Dežman za poročanje! :) Objavil/a Neurje.Si dne Četrtek, 20. junij 2019

Konec tedna bo nestanoviten

V petek bo sprva deloma sončno, v popoldanskih urah se bo pooblačilo. V notranjosti države se bodo pojavljale nevihte, ki se lahko na severozahodu države nadaljujejo tudi v noči na soboto. Živo srebro se bo v petek dvignilo do 31 stopinj Celzija.

Konec tedna bo ravno tako v znamenju ploh in neviht. Sončno vreme lahko znova pričakujemo v ponedeljek, ko bo spet zelo vroče.