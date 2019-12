Nevarnost za javno zdravje? Trije novi primeri ošpic v Škofji Loki. #video

Potem ko so v Komendi pri vrtčevskem otroku potrdili že drugi primer okužbe v tem kraju v samo tednu dni, se postavlja vprašanje, kakšno nevarnost za javno zdravje v Sloveniji pomenijo ošpice. Spomnimo, da so novembra za ošpicami zboleli zaposleni iz podjetja Knauf Insulation v Škofji Loki. Prav danes pa so z NIJZ sporočili, da so v škofjeloškem zdravstvenem domu obravnavali še tri primere okužbe z ošpicami.

V drugem izbruhu ošpic, ki ga je obravnaval Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), so zbolele tri osebe, obravnavali pa so jih konec tedna v Zdravstvenem domu Škofja Loka. Kot je za STA pojasnil direktor ZD Aleksander Stepanović, so jih bolniki o bolezni vnaprej obvestili, zato so jih pregledali v izolirani sobi zdravstvenega doma in prenos na druge bolnike ni bil mogoč. Možnost prenosov na njihove družinskega člane oziroma tiste, ki so bili z njimi v stiku, obravnava NIJZ, je še pojasnil Stepanović.

Na NIJZ medtem ob dveh nedavno potrjenih primerih ošpic v Komendi pojasnjujejo, da v tem okolju trenutno ne obravnavajo nobenih sumov okužbe z ošpicami. "Pri nas je bil potrjen samo en primer, zaradi katerega smo starše otrok tudi takoj obvestili, naj upoštevajo navodila NIJZ in preverijo, ali so otroci dobili dva odmerka cepiva," pravi ravnatelj Vrtca Mehurčki Blaž Kölner.

Pri učencu potrdili okužbo z ošpicami.

Nekateri predšolski otroci namreč drugi odmerek cepiva prejmejo šele ob vstopu v šolo. Na NIJZ pojasnjujejo, da za te otroke praviloma velja, da so zaščiteni proti ošpicam, vendar pa za otroke, ki so bili v stiku z bolnikom z ošpicami, priporočajo, da drugi odmerek cepiva prejmejo predčasno.

V vrtcu za zdaj mirni, več dela imajo v zdravstvenih domovih

Kot pojasnjuje Kölner, so starše obvestili, katero enoto je obiskoval oboleli otrok, v tem trenutku pa nimajo nobenih drugih informacij staršev, ki bi nakazovali na možnost prenosa okužbe: "Opazili pa smo, da starši resno in skrbno upoštevajo navodila in preverjajo, zaradi česar pa imajo zdaj malo več dela predvsem zdravstveni domovi."

V vrtcu so dobili tudi navodila NIJZ za zaščito zaposlenih, kot je v navadi pri takšnih boleznih, pa vodijo standardne postopke prezračevanja. "Velja pa, takšna je bila informacija, da je območje Kamnika, kar zadeva ošpice, kar precepljeno. Mi smo mirni, seveda pa upamo, da se ošpice ne bodo razširile," še dodaja Kölner.

"Kako smo jo odnesli, bomo šele videli"

Tudi vršilka dolžnosti ravnateljice Osnovne šole Komenda Moste Barbara Janežič Bizant, kjer je za ošpicami zbolel tretješolec, pravi, da v tem trenutku ne vedo, da bi za ošpicami zbolel še kakšen učenec: "Trenutno nimamo nobenih sumov niti novih potrjenih primerov, vendar pa inkubacijska doba lahko traja kar nekaj dni. Kako smo jo odnesli, bomo šele videli."

Ob tem poudarja, da so pristojni tudi njim sporočili, da je precepljenost na območju Kamnika višja kot na primer v Ljubljani. "S tem so nas malo potolažili, tako da ni mogoče pričakovati večje epidemije, vendar pa tega nikoli ne moreš vnaprej predvideti. Bomo videli," še dodaja Janežič-Bizantova.

Šarec: Določbe iz veljavnega zakona so pogosto predmet zlorab O ošpicah je danes v državnem zboru govoril tudi premier Marjan Šarec. Kot je napovedal, bo do aprila pripravljena novela zakona o nalezljivih boleznih, ki bo zaradi zlorab prinesla spremembe pri dolgotrajnih upravnih in administrativnih postopkih, povezanih z opustitvijo cepljenja iz medicinskih razlogov. Določbe iz veljavnega zakona so namreč pogosto predmet zlorab, je opozoril premier. Pri več kot 95 odstotkih vlog za opustitev cepljenja namreč po njegovih besedah ni ugotovljenih medicinskih razlogov za opustitev, ampak gre zgolj za osebne razloge tistih, ki cepljenju nasprotujejo. V Sloveniji delež cepljenih upada in je s 93 odstotki pod priporočljivo mejo 95 odstotkov. Med letoma 1999 in 2009 pri nas ni bilo niti enega primera ošpic, nato zgolj po nekaj na leto. Izstopalo pa je leto 2014, ko so našteli kar 52 primerov. (STA)

Novembra in decembra odkrili kar 12 primerov ošpic

V zadnjem letu v Sloveniji spet beležimo porast primerov ošpic. Samo v novembru in decembru so na NIJZ skupaj obravnavali 12 obolelih za ošpicami, od tega je v treh primerih šlo za otroke. Kot pravijo, se je prvi bolnik okužil v tujini, od obolelega pa se je bolezen prenesla še na šest ljudi. Gre za primer, ko so za ošpicami zboleli zaposleni v podjetju Knauf Insulation v Škofji Loki.

Z bolnikom, ki se je okužil v Belgiji, je bilo v stiku večje število ljudi. Za ošpicami so nato zboleli štirje prebivalci ljubljanske in dva prebivalca kranjske regije. "Od enega sekundarnega primera (prej omenjenih šest obolelih, op. a.) se je bolezen prenesla na še eno osebo (terciarni primer, op. a.). Dve od teh oseb sta bili cepljeni, za preostale pa podatka o cepljenju ni," pravijo na NIJZ.

V drugem izbruhu, za katerega je javnost izvedela šele danes, so zboleli trije ljudje, bolezen pa se je v tem primeru z okuženega prenesla še na dva človeka. Tudi ta primer je obravnaval Zdravstveni dom Škofja Loka. Ob tem so na NIJZ zabeležili še en posamičen primer ošpic, pri katerem vir okužbe še ni znan.

Letos že 32 potrjenih primerov, lani samo devet prijavljenih okužb

Medtem ko je bilo v vsem lanskem letu prijavljenih le devet primerov ošpic, so na NIJZ letos zabeležili že 30 primerov ošpic pri slovenskih državljanih in dva primera pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je tudi šest otrok, od tega so štirje mlajši od pet let, dva pa sta stara od pet do 15 let. Štirje bolniki so iz starostne skupine od 15 do 24 let, preostali odrasli, pri katerih so potrdili ošpice, pa so stari med 25 in 54 let.

Kot pojasnjujejo na NIJZ, je večinoma šlo za vnesene primere ter deset sekundarnih in tri terciarne primere. Med tistimi, ki so zboleli, jih je bilo pet cepljenih z dvema odmerkoma, eden z enim odmerkom, osem jih ni bilo cepljenih, za preostale obolele pa podatkov o cepljenju ni. "Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša," so še sporočili z NIJZ.

Ihan: Cepljenje proti ošpicam je eno od najbolj učinkovitih

Specialist klinične mikrobiologije in mednarodno priznani imunolog Alojz Ihan poudarja, da je cepljenje proti ošpicam eno od najbolj učinkovitih cepljenj, saj dva odmerka cepiva za vse življenje zaščitita vsaj 97 odstotkov cepljenih. "Zato cepljeni ljudje nikoli več ne potrebujejo ponovnega cepljenja," pravi Ihan. Ob tem dodaja, da preostali ljudje, gre za približno do tri odstotke, lahko zbolijo, ker je bil odziv na cepljenje pri njih nezadosten.

"Vzrok je v tem, da ob trenutku cepljenja niso bili imunsko odzivni ali zaradi trajne oziroma še večkrat začasne slabše imunske odzivnosti, ali pa so bili na primer cepljeni v času začetka bolezni, ki pri njih še ni klinično izbruhnila, ali pa so zaradi posebnosti svojega imunskega sistema trajneje imunsko slabo odzivni proti virusom," pojasnjuje Ihan.

In kakšna je razlika v odpornosti, če je posameznik cepljen enkrat ali dvakrat? Ihan odgovarja, da je po enkratnem cepljenju zaradi prej opisanih "slučajnih" prehodnih motenj imunske odzivnosti ob cepljenju do pet odstotkov otrok cepljenih neuspešno: "Z drugim cepljenjem otroke, ki so bili ob prvem cepljenju prehodno slabše odzivni, privedemo v stanje odpornosti proti ošpicam tako, da ostane neodzivnih le še od enega do treh odstotkov otrok." V primeru enkratnega cepljenja zaščita ni vedno dosmrtna.