V novembru v Sloveniji zabeležili nekaj primerov ošpic

Sredi novembra so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) zabeležili nov primer ošpic pri odrasli osebi, ki se je okužila v tujini. Z znaki ošpic je zbolelo še pet odraslih, ki so bili z bolnikom v stiku v času kužnosti. Konec novembra so nato zabeležili še en primer ošpic, ki pa ni povezan s primeri iz obravnavanega izbruha, sporoča NIJZ.

Letos je bilo do sedaj v Sloveniji potrjenih 23 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih. V Sloveniji je večina primerov ošpic vnesenih ali povezanih z mednarodnimi potovanji. Za njimi zbolijo predvsem necepljene osebe, ki prenesejo okužbo na nezaščitene osebe, kar povzroči izbruh ošpic, so navedli na NIJZ.

Ošpice so zelo nalezljiva virusna bolezen, za katero so značilni vročina, kašelj, nahod, vnetje veznic in značilen izpuščaj. Zapleti bolezni se lahko kažejo kot vnetje srednjega ušesa, pljučnica, driska in vnetje možganskega tkiva, so zapisali na spletni strani NIJZ. Smrtni izid bolezni je relativno redek, še dodajajo.

Inkubacijska doba znaša okoli 10 dni

Bolniki postanejo kužni štiri dni pred pojavom izpuščaja in ostanejo kužni do štiri dni po pojavu izpuščaja. Ošpice se prenašajo kapljično, po zraku, z neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe, redkeje s prenosom preko sveže onesnaženih predmetov, opozarja NIJZ.

Na NIJZ svetujejo, da osebe, pri katerih se pojavijo bolezenski znaki, podobni ošpicam, ostanejo doma in se o nadaljnjih ukrepih posvetujejo s svojim zdravnikom, saj so ošpice ena najbolj kužnih nalezljivih bolezni.