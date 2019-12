Revolucija, ki bo skrajšala vrste v čakalnicah? #video

Potrebe ljudi po zdravstveni in dolgotrajni oskrbi se zaradi stanja prebivalstva in epidemije kroničnih bolezni povečujejo bistveno hitreje kot razpoložljivi kadrovski in finančni viri v zdravstvu. Ker čakalne dobe, obiski zdravnikov, število hospitalizacij, nepotrebne smrti in s tem povezani stroški naraščajo, je treba na tem področju nujno izboljšati učinkovitost in uspešnost zdravstvenih sistemov. Eno od možnih rešitev pri tem predstavlja tudi teleoskrba.

Številne vlade razvitih držav so se že pred leti lotile nacionalnega uvajanja storitev teleoskrbe in telemedicine, ki se večinoma financirajo iz javnih sredstev in jih posameznikom predpisujejo njihovi zdravniki. Teleoskrbo v razvitih državah uporablja že okoli deset odstotkov prebivalcev, starejših od 65 let.

V Telekomu Slovenije so za zagotavljanje ustreznih rešitev teleoskrbe in telemedicine skupaj s partnerji iz UKC Ljubljana, Klinike Golnik, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zveze društev upokojencev Slovenije, Inštituta Antona Trstenjaka, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Zdravstvenega doma Trebnje razvili klinične poti za telemedicinsko obravnavo bolnikov s kroničnimi boleznim ter jih informacijsko podprli s pametno IKT-infrastrukturo.

Zasnovali pametne rešitve za telemedicinsko obravnavo bolnikov

"Dokazali smo, da te storitve delujejo in da imajo številne pozitivne učinke. Te storitve smo pripravili za nacionalno uvedbo na nivoju celotne Slovenije," je na današnji novinarski konferenci povedal vodja projektov e-zdravje in e-oskrba pri Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik. Pilotni projekt je pokazal, da je takšen način spremljanja zelo koristen tudi pri bolnikih s kroničnimi boleznimi.

"Tudi takrat, ko smo opazili neka odstopanja, bolnika nismo napotili na urgenco, ampak smo ga poklicali v bolnišnico mimo dodatnih pregledov. S tem smo razbremenili urgenco in bolnik je dobil specifično zdravljenje," je pojasnil kardiolog Bojan Vrtovec iz UKC Ljubljana.

Pametna IKT-infrastruktura med drugim zagotavlja zaznavo padcev, enostavno merjenje, prenos in obdelavo meritev vitalnih funkcij, izobraževanje pacientov, pametno alarmiranje ter 24-urno povezavo z zdravstvenim osebjem, ki lahko pacienta spremlja, oskrbuje in zdravi na daljavo oziroma organizira takojšnjo nujno pomoč na domu, ko jo pacient potrebuje.

Rešitve kot mednarodni primer dobre prakse

Pri tem so pri Telekomu Slovenije upoštevali vse zakonodajne zahteve ter mednarodne tehnološke in varnostne standarde, tako da so lahko zagotovili celostno obravnavo v skladu z visokimi merili kakovosti in varnosti, ki je zaradi obravnave občutljivih osebnih podatkov še toliko bolj pomembna.

Njihova rešitev je tudi uspešno registrirana kot medicinski pripomoček in je edina rešitev v Sloveniji, ki izpolnjuje vse pogoje za uvedbo na nacionalni ravni. Omenjena rešitev je bila v okviru EU programov HoCare in HOPE prepoznana kot mednarodni primer dobre prakse.

Telemedicinsko obravnavo pacientov so pri Telekomu Slovenije uspešno preizkusili v klinični študiji, v kateri je sodelovalo več kot sto pacientov in več kot 30 zdravstvenih delavcev, vključenih v pilotni projekt pametnega sistema integriranega zdravstva in oskrbe. Ta je pokazala, da rešitve, ki so jih razvili, prinašajo dobre rezultate zdravljenja.

Omenjene rešitve med drugim zmanjšujejo število prezgodnjih smrti in zapletov ter z njimi povezane nepotrebne stroške, še posebej pri obvladovanju kroničnih bolezni, kot so kronično srčno popuščanje, astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, sladkorna bolezen in visok krvni tlak.

Telemedicino je treba vključiti v obvezno zdravstveno zavarovanje

Telemedicina lahko rešuje življenja, izboljša kakovost življenja pacientom, skrajša čakalne vrste ter zagotovi učinkovitejšo rabo omenjenih virov zdravstvenega varstva le, če je integrirana v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja in zagotovljena vsem, ki jo potrebujejo.

Kot so poudarili na novinarski konferenci, je potrebno spodbuditi odločevalce, kot sta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ministrstvo za zdravje, da telemedicino čim prej vključijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja.

"Pripravili smo strategijo uvajanja telemedicine, ki jo trenutno preučuje ministrstvo za zdravje. Računali smo, da bi naslednje leto v ta namen zagotovili sredstva za od 500 do 1.500 bolnikov. Glede samih stroškov je odvisno, katere bolnike bi vključili, katere senzorje bi izbrali in seveda kako dolgo je bolnik vključen v sistem. Na ministrstvo smo podali predlog, da bi do leta 2023 prišli do približno 20 tisoč bolnikov," je razložil Pustatičnik.

Pri projektu E-oskrba sodeluje že več kot 30 občin



V Telekomu Slovenije v okviru projekta Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe sodelujejo tudi v dveh pilotnih postavitvah ministrstva za zdravje, ki sta namenjena učinkovitemu prehodu na sistemske rešitve skladno z osnutkom zakona o dolgotrajni oskrbi. Vzpostavljene so pilotne postavitve preizkušanja pristopov za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe, ki potekajo v Celju, Krškem in Dravogradu.



Ob tem skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije že leto dni uspešno izvajamo projekt Varni in povezani na domu, v okviru katerega skupaj z občinami zagotavljamo (so)financiranje storitve E-oskrba, da bi bila ta lažje dostopna čim širšemu krogu uporabnikov. V projekt se je do zdaj vključilo več kot 30 občin, ki na ta način občanom zagotavljajo daljše, varnejše in samostojnejše bivanje na njihovem domu.