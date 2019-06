Če starejši živijo sami, lahko v primeru padca na pomoč čakajo (pre)dolgo #video

Samo poškodbe zaradi padcev naš zdravstveni sistem letno stanejo približno 200 milijonov evrov. Te stroške bi lahko bistveno zmanjšali, če bi poškodovani do oskrbe prišli takoj. To in še mnogo drugih težav rešujeta sistema e-oskrba in e-zdravje, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

V primeru padca e-oskrba takoj pokliče asistenčni center

V primeru padca sistem e-oskrba takoj pokliče v asistenčni center. "Pacient ali starejša oseba ima na domu določeno senzoriko, ki meri vitalne funkcije," pojasnjuje vodja e-zdravja in e-oskrbe pri Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik. S pritiskom na gumb uporabnik v asistenčni center po njegovih besedah lahko pokliče sam: "Te klice spremlja medicinsko osebje, asistenčni center pa ima v ozadju tudi zdravnike."

V primeru padca sistem e-oskrba takoj pokliče v asistenčni center, pojasnjuje vodja e-zdravja in e-oskrbe pri Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik. Foto: Planet TV

Če uporabnik živi sam, lahko mine precej časa, preden kdo sploh ugotovi, da se je človek poškodoval. "Če nekdo pade in leži na tleh, takoj pošljejo ekipo, da ga pobere. Če je kaj narobe, npr. da nastopi možganska kap, ga takoj odpeljejo na nevrološko kliniko," poudarja Pustatičnik.

E-zdravje predvsem za bolnike s kroničnimi boleznimi

E-zdravje je na drugi strani namenjeno bolnikom s kroničnimi boleznimi. Omogoča merjenje EKG-ja, krvnega tlaka in sladkorja, teže ter števila korakov, odvisno od tipa bolezni.

"Podatki iz uporabnikove aplikacije na njegovem telefonu ali tablici gredo potem v telemedicinski sistem," razlaga sodelavka projekta e-zdravje Marjeta Pučko. V omenjenem sistemu podatke pregleda medicinsko osebje. V primeru odstopanj medicinska sestra ali zdravnik pokliče pacienta in z njim opravi videoklic.

Storitvi bi lahko vključili tudi v sistem javnega zdravstva

Sistem e-oskrbe pomaga že skoraj štiristotim uporabnikom. "Zgodilo se je, da je žena padla, si zlomila kolk in je trajalo eno uro, preden se je priplazila do telefona. Ko je drugič padla, sem bil doma v petih minutah," razlaga uporabnik e-oskrbe Črtomir Urbašek.

Ko je drugič padla, sem bil doma v petih minutah, razlaga uporabnik e-oskrbe Črtomir Urbašek. Foto: Planet TV

Pacienti pri hitri oskrbi okrevajo hitreje, v nasprotnem primeru pa poškodba oziroma nezgoda lahko pomeni tudi prezgodnji odhod v domsko oskrbo in breme socialnega sistema.

E-oskrbo uporabljajo že v 36 občinah, e-zdravje pa pilotno testirajo v UKC Ljubljana ter zdravstvenih domovih Golnik in Trbovlje. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko storitvi v prihodnosti vključili tudi v sistem javnega zdravstva, so še poročali na Planetu.