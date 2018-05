Nevarnost še ni mimo, na slovensko obalo bi spet lahko naplavilo odpadke #video

Potem ko so veter in morski tokovi na slovensko obalo v preteklih dneh naplavili večjo količino odpadkov, pristojni ugotavljajo, da se količina plavajočih smeti v zadnjih 24 urah ni povečala. Kljub temu bodo razmere na morju v prihodnjih dneh pozorno spremljali, saj pričakujejo, da bi naše morje in obalo v kratkem lahko spet onesnažila večja količina odpadkov.

Na slovensko obalo naplavilo ogromne kupe smeti. Novinarka: Veronika Lavrenčič/Video: Planet TV

Vodja sektorja za varovanje obalnega morja na upravi za pomorstvo Arturo Steffe je poudaril, da so najprej pričakovali, da bo deževje v morje spralo še več smeti, vendar se k sreči to ni uresničilo.

"Naš čoln trenutno na odprtem morju preverja, ali se tam morebiti zbira večja količina odpadkov, vendar informacij o povečanju količine teh odpadkov za zdaj nimamo," pojasnjuje Steffe.

Večja količina smeti bi se lahko na obali spet pojavila že v kratkem

Po njegovih besedah pričakujejo, da se bo v morju čez nekaj dni spet pojavila nekoliko večja količina plavajočih smeti. "Zavedamo se, da so omenjeni odpadki razpršeni po celotnem morju. Ko se bodo spet zbrali na določeni točki, jih bomo spet morali pobrati oziroma odstraniti," razlaga Steffe ter dodaja, da bodo pristojne službe vsak dan nadzirale stanje in sproti spremljale razmere.

Na vprašanje, koliko smeti je do četrtka naplavilo v slovensko morje in na obalo, vodja sektorja za varovanje obalnega morja odgovarja, da so največji obseg odpadkov zaznali v Kopru. "V Kopru, ki je bil najbolj prizadet, smo zaznali osem kubičnih metrov, v Izoli štiri, v Piranu pa okoli pet kubičnih metrov odpadkov."

Veter in tokovi odpadke v severni Jadran prinesli z juga

Po njegovih besedah so najprej domnevali, da odpadki izvirajo s slovenske obale, potem pa so med pregledom smeti ugotovili, da gre za odpadke, ki so jih morski tokovi in veter v severni Jadran prinesli z juga.

"Določeni odpadki izhajajo iz Grčije, kar kaže na to, da gre za smeti, ki potujejo iz Sredozemlja in južnega Jadrana naprej proti severu. Tako Sredozemsko kot tudi Jadransko morje sta zasičena z odpadki, ob nastanku določenih vremenskih okoliščin pa pride do združevanja odpadkov, pritisk na obalno morje in samo obalo pa je zato posledično večji," pojasnjuje Steffe.

V luči omenjenega onesnaženja dodaja, da lahko vsak posameznik s svojim ravnanjem pripomore k bolj čistemu okolju: "Odpadki ne spadajo v naravo, ampak v smeti. Če jih vržemo v naravo, potem z dežjem izjemno hitro pridejo tudi do morja. Za čisto okolje lahko največ naredimo prav sami."