Našo obalo zasulo deset ton smeti. V prihodnjih dneh prihaja nova pošiljka. #video

Primorce je šokirala pošiljka s severa Italije. Slovensko obalo so v zadnjih 24 urah dobesedno zasuli ogromni kupi plavajočih smeti. Veter in morski tok pa k nam že nosita nove odpadke, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Video: Planet TV

Kaj podobnega se na Obali, sploh v tako velikem obsegu, še ni zgodilo. Na upravi za pomorstvo razkrivajo, da gre za plastiko, ki naj bi jo k nam prineslo z ustja reke Pad, nekaj teh smeti pa bi lahko prestregli že na odprtem morju, a ustrezno plovilo dobijo šele decembra.

Do zdaj so morali tako ob obali iz vode pobrati že 40 kubičnih metrov oziroma kar 10 ton plastičnih odpadkov.

A to menda še ni vse

Na koprskem komunalnem podjetju Marjetica so nam povedali, da je največ smeti naplavilo ravno na mestno plažo. Danes jih ni več, vse je že očiščeno, so nam pa domačini povedali, da je to včeraj bila največja turistična atrakcija. No, na komunalnem podjetju so še povedali, da ocenjujejo, da bodo nabrali za približno 40 kubikov smeti, kar na koncu znese za okoli 10 ton.

A to menda še ne pomeni konca težav. Arturo Steffe iz sektorja za varovanje obalnega morja na upravi za pomorstvo pravi: "Ocenjujemo, da da so s trenutnim vetrom smeti razpršene in tudi malo potopljene. V prihodnjih dneh pričakujemo, da se bodo smeti spet pojavile, in takrat bomo spet ukrepali."

Video: Planet TV

Do zdaj smo takšne prizore gledali samo na posnetkih iz Tihega oceana. Tam površina plavajočih smeti že presega skupno velikost Francije, Nemčije in Španije. In smetišče se še povečuje, pravijo znanstveniki. Na tej veliki zaplati leži 80 tisoč ton plavajoče plastike. Otok smeti meri kar 1,6 milijona kvadratnih kilometrov. Gre za onesnaženje, veliko za kar 80 Slovenij.



Plastika se nabira v krožnem morskem toku med Havaji in Kalifornijo. Znanstveniki, ki so območje proučili z morja in iz zraka, pa ugotavljajo celo, da je otok še 16-krat večji od zadnjih ocen.