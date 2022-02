Neuradno: toliko okužb so potrdili v petek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih podatkih so včeraj potrdili 11.678 primerov okužb z novim koronavirusom, kar je 3.195 manj kot prejšnji petek.

V četrtek so v Sloveniji ob 3.808 PCR-testih in 103.514 hitrih antigenskih testih potrdili 11.668 novih koronavirusnih okužb. To je 5.207 okužb manj kot prejšnji teden.

V Sloveniji je polno cepljenih 1.212.493 vseh prebivalcev oziroma 57 odstotkov, en odmerek je prejelo 1.261.633 oziroma 60 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je en odmerek cepiva prejelo 1.219.356 prebivalcev oziroma 70 odstotkov, dva odmerka pa 1.174.323 prebivalcev oziroma 68 odstotkov.