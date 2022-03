Neuradno: grožnja z bombo v ljubljanski sodni palači #foto

Danes zjutraj so evakuirali stavbo vrhovnega sodišča v Ljubljani. Kot so nam sporočili s policije, so nekaj po 9. uri prejeli anonimno obvestilo, da se v stavbi sodišča nahajajo nevarni predmeti. Po naših neuradnih informacijah naj bi bila na sodišču postavljena bomba. Intervencija še poteka.

Kot so nam sporočili s PU Ljubljana so danes, nekaj po 9. uri, prejeli anonimno obvestilo, da se v stavbi sodišča nahajajo nevarni predmeti. "Iz preventivnih razlogov so stavbe sodišča v Ljubljani izpraznjene. Več informacij bo znanih po končani intervenciji," so še sporočili s policije.

Stavbo vrhovnega sodišča, kjer se nahajajo tudi prostori okrožnega sodišča, so izpraznili. Policija je območje zavarovala s policijskim trakom, evakuirani zdaj čakajo pred sodiščem.