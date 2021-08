Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj se je v naših gorah zgodilo več nesreč. "Helikopter Slovenske vojske je z ekipo za helikoptersko reševanje sredi popoldneva reševal na Prisojniku, kasneje pa še na dveh krajih," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Na Prisojniku je najstniku na glavo padel kamen. Izgubil je ravnotežje, padel in zdrsnil deset metrov nižje. Sicer je uporabljal čelado, so zapisali na policiji.

Na območju Komne je helikopter pomagal še enemu planincu, ki si je pri padcu poškodoval glavo, na Svinjaku pa so reševali padalca.

Klasično reševanje je bilo opravljeno tudi na območju Male Mojstrovke. Tam so gorski reševalci pomagali trem planincem, ki jih je prehitela tema, na planini Razor pa planincu s poškodovano nogo.

Vsak zase ve, koliko zmore

Policija znova poziva k previdnosti in odgovornim odločitvam: "Vsak zase ve, do kam in koliko zmore. Ne podcenjujte tega." Gorski reševalci pa ob tem opozarjajo, da je kljub poletju v visokogorju nujna zimska oprema.