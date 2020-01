Nesreča v slovenskih gorah: rešila sta ga čelada in nahrbtnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Vrtače se je danes dopoldan ponesrečil slovenski planinec, je sporočila policija. Poškodovani planinec je bil s helikopterjem odpeljan v bolnišnico, pred hujšimi poškodbami pa sta ga rešila čelada in nahrbtnik.

Planinec naj bi padel z vrha grape Ipsilon in se dlje časa kotalil najprej po zasneženi, nato pa še po kamniti podlagi. Policija dodaja, da je imel popolno alpinistično opremo. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico.

Kot kaže, mu je glavo pred težjimi poškodbami rešila čelada, poškodbe hrbta pa ublažil nahrbtnik. Razmere so na območju, kjer je prišlo do nesreče, zelo zahtevne in nevarne, je dejal policist gorske enote.

"Kjer je sneg, je ta večinoma zbit, podlaga pa ledena. Zato opozarjamo na veliko previdnost. Pazite nase," sporočajo s policije.