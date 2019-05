Pri Vrhniki skočil z avtocestnega nadvoza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Vrhniki je po do zdaj znanih podatkih človek skočil z nadvoza nad avtocesto v smeri Primorske. Priletel je na vozišče avtoceste, kjer je vanj trčilo vozilo. Poškodovano osebo so reševalci na kraju oskrbeli in odpeljali v ljubljanski UKC.