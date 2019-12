Nesreča na gorenjski avtocesti: pri reševanju voznika posredovali vojaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 14. ure se je zgodila prometna nesreča na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. V nesreči sta bila udeleženi dve vozili - po navedbah očividcev sta vpletena tovornjak in osebno vozilo. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas, nastal je več kot dva kilometra dolg zastoj.

Kot so nam povedali očividci, je voznika tovornega vozila na cestišču zaneslo. Tovornjak je trčil v osebno vozilo, to pa v varnostno ograjo. Kot so sporočili s policijske uprave Kranj, ne gre za hujšo nesrečo.

Po pripovedovanju očividcev so pri reševanju voznika osebnega vozila posredovali vojaki, ti so ravno takrat obtičali v zastoju.

Promet trenutno poteka po dostavnem pasu. Pričakovati je mogoče, da bo promet oviran do odstranitve posledic nesreče.

Več informacij sledi ...