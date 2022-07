Neodgovorno ravnanje: aplikacija jih je pripeljala pred prepad

Okoliščine kažejo, da je moški med nošenjem psa zdrsnil in se poškodoval, so sporočili s PU Kranj. V omenjenem primeru je bilo najprej potrebno klasično reševanje gorskih reševalcev, nato pa opravljen še peš transport do helikopterja in prevoz v zdravstveno ustanovo.

V Vintgarju pa je na glavo obiskovalke padel kamen. Oskrbeli so jo reševalci.

Aplikacija jih je pripeljala pred prepad

V Bohinju so v petek na območju Vogla iskali starša z dvema otrokoma. Izgubili so se med uporabo aplikacije Google Maps, ki jih je pripeljala pred 30-metrski prepad. Bili pa so tudi neustrezno opremljeni. Reševali so bohinjski gorski reševalci in helikopter. Istočasno je štartalo še reševanje v ferati Hvadnik, kjer je neustrezno opremljene ujelo neurje. Reševali so kranjskogorski gorski reševalci.

"Pozivamo k previdnosti, odgovornosti, ustrezni opremljenosti in izbiri ture glede na dejanske zmožnosti in poznavanje razmer. Starši, odgovorni ste za svoje otroke, in kadar jih imate zraven, morate biti še bolj prepričani, da bo tura varna. Turistični delavci na zahtevnost slovenskih gora opozorite svoje goste," še opozarjajo na PU Kranj.