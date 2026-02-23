Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
8.33

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija Planica Planica nesreča nesreča

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 8.33

8 minut

Nenavadna nesreča pri Planici: pohodnico zbila sankača in pobegnila

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
sankanje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kranjskogorski policisti so včeraj okoli 14. ure obravnavali nenavadno nesrečo na območju Kranjske Gore, v kateri je bila hudo poškodovana 72-letna pohodnica iz Italije.

Po do zdaj zbranih podatkih se je pohodnica peš vračala iz Tamarja proti Planici, ko sta vanjo trčili dve za zdaj neznani osebi, ki sta se skupaj pripeljali na sankah. Po trku se nista ustavili, poškodovani nista nudili pomoči in ji nista posredovali svojih podatkov, temveč sta kraj zapustili.

Na pomoč so ji priskočili reševalci GRS Rateče, ki so jo oskrbeli na kraju nesreče in jo prepeljali do Planice. Tam jo je prevzelo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v SB Jesenice, kjer so ugotovili, da je utrpela hude poškodbe.

Policija zdaj išče odgovorni osebi in morebitne očividce dogodka.

Policija prosi za pomoč

S Policijske postaje Kranjska Gora pozivajo neznani osebi, ki sta bili udeleženi v nesreči, da se oglasita osebno ali pokličeta na telefonsko številko 04/582 07 00 oziroma na interventno številko 113.

Prav tako prosijo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da jih posredujejo policiji, saj bi to lahko pomagalo razjasniti okoliščine nesreče.

policija Planica Planica nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.