Nenavadna nesreča pri Planici: pohodnico zbila sankača in pobegnila

Kranjskogorski policisti so včeraj okoli 14. ure obravnavali nenavadno nesrečo na območju Kranjske Gore, v kateri je bila hudo poškodovana 72-letna pohodnica iz Italije.

Po do zdaj zbranih podatkih se je pohodnica peš vračala iz Tamarja proti Planici, ko sta vanjo trčili dve za zdaj neznani osebi, ki sta se skupaj pripeljali na sankah. Po trku se nista ustavili, poškodovani nista nudili pomoči in ji nista posredovali svojih podatkov, temveč sta kraj zapustili.

Na pomoč so ji priskočili reševalci GRS Rateče, ki so jo oskrbeli na kraju nesreče in jo prepeljali do Planice. Tam jo je prevzelo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v SB Jesenice, kjer so ugotovili, da je utrpela hude poškodbe.

Policija zdaj išče odgovorni osebi in morebitne očividce dogodka.

Policija prosi za pomoč

S Policijske postaje Kranjska Gora pozivajo neznani osebi, ki sta bili udeleženi v nesreči, da se oglasita osebno ali pokličeta na telefonsko številko 04/582 07 00 oziroma na interventno številko 113.

Prav tako prosijo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da jih posredujejo policiji, saj bi to lahko pomagalo razjasniti okoliščine nesreče.