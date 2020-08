Nemški motorist na Tolminskem vozil kar 144 kilometrov na uro

Zoper nemškega motorista, ki je kar za 54 kilometrov na uro prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost, so policisti podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

V nadzoru so policisti sicer ustavili 33 motoristov, izrekli pa so 18 glob. V Posočju je bilo po pričakovanjih veliko slovenskih in tujih voznikov motornih koles, med njimi so bili predvsem avstrijski, italijanski in nemški državljani.

Še 12 prekoračitev med vozniki osebnih avtomobilov

Poleg voznikov motornih koles so prometni policisti zaradi prekoračitve hitrosti ukrepali tudi zoper voznike osebnih avtomobilov in tako skupno izrekli kršiteljem 12 glob.

Pri nadzoru so policisti zaznali tudi druge kršitve motoristov glede kršitve neupoštevanja prometne signalizacije, kot so vožnja čez sredinsko neprekinjeno črto, neupoštevanje svetlobnih prometnih znakov oz. vožnja skozi rdečo luč na semaforju na delovišču na Tolminskem. Pri dveh voznikih avtomobilov so zaznali tudi kršitve neuporabe varnostnega pasu. Kršiteljem je bil v teh primerih izdan plačilni nalog.

Neprilagojena hitrost še vedno ostaja eden od najpogostejših vzrokov za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Javna agencija RS za varnost prometa in policija zato danes začenjata nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo potekala do konca tedna.