Nekoč priljubljeni hotel na Pohorju še naprej klavrno propada #video

Poleg gostincev so razočarani tudi domačini. Pred dvema letoma so jim obljubili, da bo hotel zaživel z letošnjo sezono, a je ob pogledu na klavrno podobo hotela, obdanega z zaščitno ogrado, s katerega odpadata opeka in les, jasno, da prenove očitno še dolgo ne bo, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Zapuščeni hotel še naprej kazi podobo Pohorja

Tudi letošnja smučarska sezona bo tako minila brez prenovljenega hotela, ki zadnjih nekaj let sameva. Hotel Areh tako še vedno ostaja črna packa, ki na Pohorju moti turiste in smučarje, saj kazi tudi podobo smučišča. Zunanjost nekdanjega hotela z dvema zvezdicama je obdana z zaščitno ograjo, ki jo je ponekod že strgal veter.

Nekoč priljubljeni, danes pa propadajoči hotel, ki turiste odganja tudi pred letošnjo smučarsko sezono, še naprej pa ostaja velika črna pika slovenskega turističnega bisera. Foto: Planet TV

Okolico po poročanju Planeta zarašča plevel, tako da zgolj napisi pričajo o tem, kaj vse so prostori hotela ponujali nekoč. "Takrat je bila tu takšna gneča, da si moral na samopostrežno čakati po pol ure. Pri točilnem pultu so delali trije ali štirje natakarji, pa si moral čakati petnajst minut," se spominja nekdanji gost hotela Franc Korošec.

Skozi velika okna lahko mimoidoči vidijo propadajočo notranjost. Nekatera okna so polomljena, druga pa so zatesnjena z deskami. Sosednji gostinec iz Ruške koče in predsednik Društva gostincev Pohorja Maksimiljan Klančnik meni, da bi bil prenovljeni hotel velika pridobitev za turizem. "To ni prijetno za nas, ostale gostince. Želimo si, da bi lastnik to čim prej usposobil in dodal turizmu na Pohorju še eno dodano vrednost," razlaga Klančnik.

Obnove očitno še dolgo ne bo

Lastnik Zlatko Žilarević je še maja letos napovedoval, da bodo pripravljalna dela zaključena v približno dveh mesecih, a hotel zdaj sameva. Zakaj je temu tako, Žilarević ne pojasnjuje, imajo pa zato več vprašanj mimoidoči. "To je veliko razočaranje. Ne moreš verjeti, da je iz tega nastalo to," pravi Marija Korošec.

Slabe promocije na Pohorju pa ne komentirajo na ruški občini, kjer se na vprašanja Planeta niso odzvali. "Sama podoba tega propadajočega hotela ni najboljša za razvoj turizma in seveda obiskovalce, ki gledajo vse skupaj, predvsem tiste, ki so večkrat na tem delu Pohorja in nas kot sosede sprašujejo, kaj se dogaja," še razlaga Klančnik. Medtem je sicer jasno, da omenjenemu delu Pohorja manjka kakovostna ponudba za tiste goste, ki bi želeli več udobja, so še poročali na Planetu.