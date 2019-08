Kdo bo prevzel pohorske hotele? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko Ljubljana doživlja turistični razcvet, pa na Štajerskem spet iščejo prevzemnika za Pohorske hotele. Arena, Bolfenk in Videc so v lasti slabe banke, ki je do danes zbirala ponudbe za najem. Teh je kar nekaj, pravijo na banki, kjer še ne razkrivajo, koga bodo izbrali.