Nekdanji direktor Teš Peter Dermol kandidat SD za župana Velenja

42-letni Dermol že šest let dela v občinski upravi, pred tem pa je bil direktor Termoelektrarne Šoštanj. Foto: STA

Za nadomestnega župana Velenja sta danes svojo kandidaturo napovedala aktualni velenjski podžupan Peter Dermol in Benjamin Strozak iz Dobre države, ki kandidira s podporo Neodvisnih Velenje. Dermol se namerava osredotočiti na gospodarsko področje z namenom zaposlovanja mladih, Strozak pa v ustrezen razvoj Velenja, ki zadnja leta stagnira.

Nadomestne županske volitve je občinska volilna komisija razpisala za 11. oktober, saj je v začetku avgusta umrl dolgoletni župan Bojan Kontič.

"Velenje mesto brez vizije razvoja"

Kot je ob današnji predstavitvi svoje kandidature ocenil 63-letni Strozak, je Velenje mesto brez vizije razvoja. V 80. letih prejšnjega stoletja je bilo po bruto domačem proizvodu v samem vrhu Slovenije, lani pa je že bilo pod slovenskim povprečjem, poroča STA.

Kot je dejal, je Velenje zelo nazadovalo na gospodarskem in socialnem področju, vendar je ta trend moč obrniti navzgor. Zato se zavzema za odpiranje novih delovnih mest, da bi lahko mladi ostali v Velenju, uspešno socialno politiko, prijazno in zeleno mesto ter skrb za starejše.

Matej Jenko iz Neodvisnih Velenje je ob tem pojasnil, da so na nadomestnih volitvah nameravali nastopiti kot enotna opozicija, ampak se je SDS odločila nastopiti s svojim kandidatom.

"Lokalna skupnost nima vpliva na odločitve posameznih podjetij"

42-letni Dermol, ki že šest let dela v občinski upravi, pred tem pa je bil direktor Termoelektrarne Šoštanj, pa ob ocenah Strozaka opozarja, da lokalna skupnost nima vpliva na odločitve posameznih podjetij. Po njegovih besedah so ljudje tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost, padec bruto domačega proizvoda pa je posledica centralizacije. Dejal je, da je skrb občine zaščititi zaposlene, gospodarske družbe pa se morajo zamisliti, kakšen odnos bodo imele do zaposlenih.

Kot dozdajšnji podžupan Dermol želi nadaljevati uresničevanje razvojne vizije mesta, ki sta jo skupaj z ekipo oblikovala nekdanja župana Srečko Meh in Bojan Kontič, to pa je po njegovih besedah vizija razvojno dinamičnega mesta, ki ga odlikujeta močna solidarnost in visoka kakovost življenja. "Velenje mora ostati mesto vseh svojih ljudi," poudarja Dermol.