Nekdanja ministrica Györkös Žnidarjeva zapustila SMC

Nekdanja ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je izstopila iz SMC, so za STA potrdili v tej stranki. Györkös Žnidarjeva je med razlogi navedla predvsem nestrinjanje z vodstvom SMC o migracijski in varnostni politiki, pri kateri so ji, kot pravi, velikokrat javno odrekli podporo.

Kot je za STA navedla nekdanja ministrica, ji je vodstvo SMC velikokrat odreklo podporo zlasti pri medijsko odmevnih primerih s področja migracij, pri razpravah in glasovanju v DZ o spremembah azilne zakonodaje in tudi pri odzivu na prvo policijsko stavko.

Györkös Žnidarjeva: SMC ni naredila nič konkretnega na tem področju

Po njenih navedbah so ji prav poudarjanje varnosti in prizadevanje za vzdržno migracijsko sliko v vodstvu SMC očitali kot "nekompatibilno z migracijsko liberalno smerjo stranke SMC". Ob tem nekdanja ministrica ugotavlja, da SMC kot tedaj največja vladna stranka ni naredila nič konkretnega za sprejetje celovite državne migracijske strategije, ki bi migracije zajela širše kot samo iz perspektive zakonskih varnostnih nalog MNZ.

Nekdanjo ministrico je zmotilo, da so ji odrekli podporo

"Dokazovanje leve liberalne naravnanosti v odnosu do migracij se ne dosega z odrekanjem podpore lastni ministrici za notranje zadeve, niti z neformalnim pritiskom na odločevalce MNZ in policiste, ki morajo voditi postopke s tujci," je ostra Györkös Žnidarjeva. Kot meni, je to mogoče doseči s temeljito razpravo o migracijski oziroma azilni strategiji države in s posledično spremembo zakonodaje, kar pa se "kljub takratnemu velikemu številu SMC poslancev ni zgodilo, in to niti v poplavi vloženih predvolilnih zakonov".

Predsednik SMC in nekdanji premier Miro Cerar odločitev Györkös Žnidarjeve obžaluje, čeprav meni, da glede na njene utemeljitve za to ni bilo razloga in da nekdanja ministrica te zadeve dojema preveč subjektivno. Foto: STA

Ministrica Györkös Žnidarjeva, ki je spadala v kvoto ministrov stranke SMC, se je sicer večkrat znašla na nasprotnih bregovih s SMC. Konec lanskega leta je tako v primeru sirskega migranta Ahmada Šamija dejala, da je slovenski politični prostor verjetno izgubil kompas, saj politični vrh, med njimi nekateri poslanci in ministri, pozivajo k nespoštovanju avtoritete sodišč in javno problematizirajo zakonito delo organov ministrstva za notranje zadeve, kar so potrdila vsa sodišča. Takrat so nekateri vidni člani vlade pozivali k ustavitvi postopkov zoper sirskega migranta.

Odhod Györkös Žnidarjeve je nakazala že njena odločitev, da na zadnjih volitvah v DZ ne bo kandidirala na listi SMC. Med drugim se ni strinjala s programom SMC pri varnostni politiki. Nekdanja ministrica je še pojasnila, da je njena odločitev o umiku iz SMC prišla ravno v tem trenutku zato, ker bi to sicer pred volitvami in v obdobju oblikovanja nove vlade lahko poslabšalo "razmeroma neugodno pogajalsko pozicijo SMC". Zdi se ji tudi pomembno, da na lokalnih volitvah SMC nastopi brez notranjih razlik o varnostni in migracijski politiki. Ob tem še poudarja, da so "strokovnost, apolitičnost in profesionalnost MNZ in policije kategorije, ki jih mora minister varovati ne glede na politične posledice".

Cerar odhod obžaluje: Nekdanja ministrica to dojema preveč subjektivno

Predsednik SMC in nekdanji premier Miro Cerar je v odzivu obžaloval odločitev Györkös Žnidarjeve, čeprav meni, da glede na njene utemeljitve za to ni bilo razloga in da nekdanja ministrica te zadeve dojema preveč subjektivno. Poudaril pa je, da v stranko ljudje prihajajo in odhajajo, le septembra so dobili 30 novih članov. "Kljub temu, da obžalujem odhod vsakogar, se predvsem veselim tega, da se stranka krepi in da gremo naprej v skladu z našimi programskimi načeli in cilji," je pojasnil Cerar.

Foto: Bor Slana

Zavrnil je tudi očitke Györkös Žnidarjeve, da ji je vodstvo stranke večkrat odreklo podporo. "Kot predsednik vlade sem skupaj s koalicijo vseskozi podpiral takšno politiko glede migracij in sorodnih zadev, ki je Slovenijo prikazala kot izredno solidarno, humano in učinkovito državo. Ni sporno, da je SMC v vseh ključnih zadevah ministrico podpirala, bile pa so tudi znotraj stranke diskusije o določenih vprašanjih in ministrica jih je očitno dojela kot razhajanje stališč," je ugotavljal Cerar.

A je obenem poudaril, da je imela v njem in v vseh ključnih akterjih v stranki vseskozi podporo, sicer ne bi mogla izpeljati ključnih zadev. "Verjamem, da smo na tem področju v sodelovanju z njo, ki je to delo dobro opravila, peljali tako, kot je bilo treba," je sklenil Cerar v izjavi pred današnjo sejo sveta SMC.

Svet SMC je danes za novega generalnega sekretarja stranke izvolil Andreja Klemenca. Na tem položaju bo nasledil Jožeta Artnaka, ki odhaja v pokoj. V izvršilnem odboru stranke pa so zamenjali dosedanje ministre iz vrst SMC z ministrico za delo Ksenijo Klampfer in gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, so sporočili iz stranke. Funkcija v izvršnem odboru je prenehala bivšim ministrom Vesni Györkös Žnidar, Milojki Kolar Celarc in Borisu Koprivnikarju. V odbor pa je bil na predlog predsednika stranke Mira Cerarja imenovan tudi Artnak.

Konec junija stranko zapustil Brglez

SMC se je 26. junija razšla tudi z nekdanjim podpredsednikom stranke Milanom Brglezom. Izvršni odbor stranke ga je tri tedne po državnozborskih volitvah, ko so potekala pogajanja o začasnem prevzemu vodenja DZ v novem sklicu parlamenta do oblikovanja nove vlade, izključil iz stranke. Strankini organi so predlagali, da funkcijo prevzame Cerar, Brglez pa je javno dejal, da je to pripravljen početi on.

Cerar je tedaj pojasnil, da so sklep o izključitvi sprejeli, ker je Brglez "z izrecnim in precej močnim nespoštovanjem odločitev izvršnega odbora oziroma nasploh organov stranke povzročil kar precejšnjo škodo naši stranki".

Brglez pa je na drugi strani ocenil, da je bila njegova izključitev zrežiran dogodek, očitke na svoj račun pa je označil kot neutemeljene. Glavni očitek naj bi bil ravno njegova "samokandidatura" za predsednika DZ. Omenjal je tudi možnost, da je na njegovo izključitev iz stranke vplivala želja po volilnem kongresu, na katerem bi se s Cerarjem pomeril za predsedniški položaj v stranki.