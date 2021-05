Negativni PCR-test ostaja pogoj za vrnitev iz Hrvaške

Če bo Hrvaška zagotovila ustrezno verodostojnost izvidov hitrih testov, minister za zdravje Janez Poklukar ne vidi ovir, da ne bi bili v prihodnje za prečkanje meje dovolj hitri testi. Do takrat ostaja ob vrnitvi s Hrvaške nujen negativen PCR-test.

Maske obvezne na športnih dogodkih

Poklukar je komentiral tudi dogajanja na športnih dogodkih. "Prosim vse udeležence športnih dogodkov, da podporo slovenskim športnikom izražajo ob upoštevanju varnostne razdalje in nošenju mask. Naj navijanje ob športnih dogodkih da zagon športnikom, ne virusu," je pozval.

Športne dogodke je omenila tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar in prav tako pozvala k upoštevanju vseh priporočil. Kot je dejala, takšna nenadzorovana druženja, ko je veliko ljudi na enem mestu, v danih epidemioloških razmerah še vedno pomenijo morebitno nevarno stanje.

Dodatna sproščanja morda že prihodnji teden

V naslednjih dneh pričakujejo, da se bo število okužb še dodatno zmanjševalo, kar bo omogočilo dodatno sproščanje ukrepov, za katero se ta teden niso odločili. "Treba je pretehtati, kaj je v danih epidemioloških razmerah še varno," je dejala Logarjeva. Po njenih besedah se trudijo slediti semaforju, a trenutno vse regije v Sloveniji še niso v zeleni fazi, kar je bil eden od razlogov, da ostanejo pri dosedanjih pogojih.

Sicer pa smo po njenih besedah po kriterijih evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni še precej oddaljeni od tega, da bi bili v zeleni fazi. Po današnjih podatkih je 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev 259, za vstop v oranžno oziroma rumeno območje pa bi morala biti 150 oziroma 25 za vstop v resnično evropsko zeleno fazo, je navedla Logarjeva. Kot je ocenila, smo na pravi poti, a še ni čas, da bi začeli popolno sproščanje brez kakršnih koli omejitev.

Zbolelih po cepljenju malo

Logarjeva je še povedala, da je v Sloveniji okrog 400 oseb, ki so prejele vsaj en odmerek cepiva proti novemu koronavirusu, a so zbolele. Tistih, ki so prejeli dva odmerka cepiva in potem zboleli, pa je še bistveno manj. Pri večini je šlo za blag potek bolezni in ni bil potreben sprejem v bolnišnico. Za zelo blag potek bolezni je šlo po njenih besedah tudi v primeru dveh izbruhov okužb med oskrbovanci v domovih za starejše, ki so bili ravno tako cepljeni.