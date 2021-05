EU odpira meje za cepljene oseb z vsemi odmerki! Soglasja o zelenem potrdilu še ni.

Ali bodo meje evropske unije brez dodatnih pogojev lahko prestopali tudi popolnoma cepljeni prebivalci Velike Britanije in še nekaterih drugih držav, naj bi bilo znano v petek.

Prav tako za zdaj med odločevalci še ni dogovora o ''zelenem potrdilu'' oziroma covidnem potnem listu.

''Poslanci Evropskega parlamenta, Evropske komisije in vlade držav članic, bodo pogajanja nadaljevali v četrtek,'' so sporočili iz portugalskega predsedstva Evropske unije.

#UPDATE EU member states have agreed that the bloc's borders should re-open to travellers who have been fully vaccinated against the coronavirus, European sources said pic.twitter.com/YHdGLKGF4s

Z digitalnim oziroma zelenim potrdilom bi prebivalci več članic Evropske unije znotraj držav lahko potovali že konec junija, ne glede na to, ali bi epidemija še trajala. S potrdilom bi dokazovali, da je bila oseba cepljena proti covidu-19, da ima negativni rezultat testiranja ali da je bolezen covid-19 prebolela. Tako bi se izognili diskriminaciji tistih, ki zaradi različnih razlogov niso mogli biti cepljeni. A odločitev, kaj takšen certifikat prinaša posamezni državi znotraj njenih meja, mora odločiti vsaka izmed 27 članic EU posebej.

''Poslanci se nismo dogovorili o ključnih vprašanjih,'' je povedala nemška evropska poslanka Cornelia Ernst. ''Razprave se še kar naprej vrtijo okoli nekaterih pomembnih točk, kot je prošnja Evropsklega parlamenta za dostop do brezplačnih testov za vse prebivalce,'' je še dejala Ernstova.

