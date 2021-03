Nedeljski pogovor o epidemiji na Brdu bo potekal javno

Predsednik republike Borut Pahor je predsednicama SD in SAB, Tanji Fajon in Alenki Bratušek, poslal pismo, v katerem ju obvešča, da bo nedeljski pogovor o epidemiji covid-19 na Brdu pri Kranju potekal javno. Predsednik meni, da jima s svojo odločitvijo omogoča izpolnitev pričakovanj, ki sta jih izrazili v odgovoru na njegovo vabilo na sestanek.

"Pričakovanja bosta lahko predsednici strank na srečanju javno predstavili in pričakovali jasen odgovor navzoče stroke in politike," so po navedbah STA zapisali v predsednikovem uradu.

Kot so pojasnili, je namen sestanka vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje in njegove strokovne skupine izmenjati stališča o predlogih za ukrepanje za zaustavljanje tretjega vala epidemije, še preden bo o njih kasneje isti dan na seji odločala vlada.

Prvo tovrstno srečanje je potekalo 17. marca. Takrat so se dogovorili o ponovnem srečanju v aprilu, razen če bi razmere zahtevale drugače. V tem smislu je zaradi hitrega poslabševanja epidemioloških razmer in nujnosti ukrepanja predsednik republike na predlog vlade sklical sestanek.

Prvega srečanja se niso udeležili v LMŠ in Levici, ki se tudi srečanja v nedeljo ne nameravajo udeležiti. Nekatere stranke udeležbo pogojujejo. V SD si želijo sprememb pri ukrepih in upravljanju epidemije, v SAB pa dostop do informacij in odgovore, ki bi jim omogočali sodelovanje pri oblikovanju rešitev, še piše STA.