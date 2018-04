Ne gre za mit, ampak za resnično težavo #video

Je spomladanska utrujenost samo izgovor ali resnična težava? V oddaji Dan. na Planet TV so raziskali vzroke in vam povedali, kako se je znebiti.

Čeprav pomlad prinese daljše dneve in več sonca, v zraku pa se širi optimističen občutek, marsikdo v teh pomladnih dneh namesto navala energije občuti izčrpanost, utrujenost, zaspanost in brezvoljnost.

Ste mogoče kljub daljšim dnevom in višjim temperaturam nenehno utrujeni in brez volje? Ste zaspani in izčrpani, čeprav dovolj spite? Potem vas morda daje spomladanska utrujenost.

Vzroki za to so lahko:

- Porušeno hormonsko ravnovesje, saj pozimi v našem telesu prevladujejo drugi hormoni kot v pomladnih mesecih.

- Nihanje temperatur. Jutra in večeri so lahko nadvse hladni, medtem ko se ozračje čez dan pogosto toliko segreje, da zunaj posedamo brez debelih oblačil.

- Slabe zimske razvade. Če se pozimi premalo gibamo in preveč pojemo, po drugi strani pa uživamo premalo vitaminov in mineralov, nam jo lahko zagode spomladanska utrujenost.

Ne gre torej za mit, ampak resnico. Spomladanska utrujenost obstaja. Tudi če so telesne tekočine in kri v našem telesu pregoste, se pojavi spomladanska utrujenost.

Niso pa vsi ljudje spomladi utrujeni. Če radi hodite v hribe in to redno počnete, med vašimi rituali pa je tudi savnanje, potem vam je spomladanska utrujenost tuja.

Kadar utrujenost ni znak kakšne druge, resnejše zdravstvene težave, zdravniki običajno svetujejo tudi:

- zdravo prehranjevanje,

- pitje zadostne količine vode in

- telesno aktivnost.