Naročili več kot 22 tisoč parov obutve za vojake in upravo za zaščito in reševanje

Ministrstvo je julija s podjetji Alpina, Frank-i-e in Eurocom kot izbranimi dobavitelji sklenilo okvirne sporazume o nakupu škornjev in čevljev za potrebe Slovenske vojske in Uprave RS za zaščito in reševanje za obdobje do konca leta 2022 v višini izbrane ponudbe z možnostjo povečanja za 30 odstotkov. V okvirnih sporazumih so navedene fiksne količine za posamezne artikle za dobave v letošnjem letu in okvirne količine za dobave v letih 2020, 2021 in 2022.

Vrednost pogodbe z Alpino za škornje in čevlje znaša približno 5,4 milijona evrov, s podjetjem Frank-i-e za gumijaste škornje 33.300 evrov, z Eurocomom za natikače pa približno 54 tisoč evrov.

Za fiksne količine posamezne obutve so že izdali konkretna naročila, in sicer pri Alpini za 12.550 parov škornjev in 300 parov čevljev v skupni vrednosti več kot 1,2 milijona evrov, pri podjetju Frank-i-e za 500 parov škornjev v skupni vrednosti 10.500 evrov, pri podjetju Eurocom pa za devet tisoč parov natikačev v skupni vrednosti skoraj 34 tisoč evrov.

Novembra lani je odmevala novica, da naj bi imeli slovenski vojaki na Natovi vaji na Norveškem v začetku novembra lani pomanjkljivo obutev. Vendar so testiranja vojaških škornjev, ki so jih objavili marca, pokazala, da je obutev, ki jo uporablja Slovenska vojska, skladna z zahtevanimi karakteristikami oziroma jih celo presega. Minister za obrambo Karl Erjavec je takrat tudi napovedal razpis za nove bojne uniforme in škornje.