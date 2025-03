Napovedan okrepljen dež: razlivanje rek, mogoče so poplave. Arso izdal opozorilo.

Po napovedih vremenoslovcev nas po razmeroma oblačnem četrtku in občasnih padavinah že v noči na petek čaka okrepljen dež. Na agenciji za okolje opozarjajo, da bodo obilne padavine najbolj izrazite v zahodni in osrednji Sloveniji. Reke se ponekod že razlivajo, zato so pri agenciji za okolje izdali posebno hidrološko opozorilo.

V zadnjih 12 urah je v osrednji in zahodni Sloveniji padlo od 30 do okoli 80 milimetrov padavin, največ na območju Trnovskega gozda. V četrtek bo padavin sicer malo, zvečer in v noči na petek pa se bodo okrepile in širile proti vzhodu Slovenije.

V petek popoldne bodo prehodno ponehale in se ponovno okrepile v noči na soboto. "Od noči na petek do petka popoldne v zahodni in osrednji Sloveniji pričakujemo od 40 do 80, krajevno lahko okoli 100 milimetrov dežja," so napovedali pri agenciji za okolje.

Reke se že razlivajo

Reka Vipava se je zjutraj začela razlivati v manjšem obsegu in se bo sredi dneva prehodno ustalila.

Foto: Arso

Zaradi trenutnega velikega pretoka, namočenosti tal v zaledju in predvidenih močnih padavin z mogočimi nalivi jutri zjutraj in dopoldne lahko v petek Vipava poplavi na območjih pogostih poplav.

V petek bodo mogoča razlivanja tudi drugih rek ter hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov v zahodni, osrednji in južni Sloveniji.

Foto: Arso

Reke na zahodu države, v osrednji Sloveniji, Kolpa in posamezne reke v porečju Savinje imajo veliko vodnatost in večinoma še naraščajo. Naraščajo tudi Savinja, Dravinja, Krka s posameznimi pritoki v zgornjem in srednjem toku ter nekatere manjše reke na severu države.

Narasli bodo hudourniki, mogoče tudi poplavljanje

Po četrtkovem prehodnem umirjanju hidroloških razmer bodo v petek dopoldne najprej izrazito narasle reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji. Verjetna bodo razlivanja posameznih rek, ob intenzivnih padavinah pa bodo prehodno hitro narasli tudi hudourniški vodotoki. Mogoče bo zastajanje padavinske vode in poplave manjših vodotokov.

"V petek čez dan in v soboto bodo naraščale reke tudi drugod po državi. V petek popoldne se bo v manjšem obsegu razlivala Sava v srednjem toku. Povečevale se bodo poplavljene površine na Ljubljanskem barju. Na območjih vsakoletnih poplav se bodo v petek popoldne začeli razlivati tudi Krka in njeni pritoki," še napovedujejo pri Arsu.

Poplavljene površine se bodo v soboto povečevale. Foto: Arso

Višja gladina morja, razlivanje v višini do 20 centimetrov

V času jutranje in večerne plime, okoli 8. in 21. ure, bo v četrtek povišana gladina morja.

V času večerne plime se morje lahko razlije na najnižjih delih obale v višini nekaj centimetrov. V petek bo v času večerne plime med 20. in 23. uro razlivanje morja še izrazitejše zaradi vpliva juga. Morje se bo v tem času razlivalo predvidoma v višini do okoli 20 centimetrov.

Poplave v Piranu, november 2021 Foto: Mestna občina Piran

Nevarnost plazov, v alpskih dolinah močno sneženje

V visokogorju se povečuje nevarnost proženja snežnih plazov. Ta bo v petek in soboto velika, 4. stopnje. V alpskih dolinah ob močnejših padavinah pričakujemo močno sneženje.

Previdno tudi v gorah. Razmere se hitro spreminjajo. Foto: Gorska reševalna služba Kamnik