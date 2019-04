Napoved za prihodnji teden: hladna jutra in toplejša nadaljevanja dni

Danes bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki se bo zvečer krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj bodo krajevne padavine ponehale. Čez dan se bo delno zjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo pretežno jasno. Zjutraj bo hladno, čez dan pa topleje. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja.

Foto: Arso