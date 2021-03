Napoved: v začetku aprila znova v rdečo fazo?

V zadnjem tednu se je povprečje dnevnih okužb in na drugi strani tudi število hospitaliziranih oseb zaradi covida-19 povišalo. Kot je pred dnevi dejala vodja svetovalne skupine Mateja Logar, smo na začetku tretjega vala epidemije. Na IJS ugotavljajo, da epidemija raste vse hitreje zaradi hitrega širjenja novih bolj kužnih sevov.

Reprodukcijsko število R po njihovih preračunih znaša 1,17, kar pomeni, da ena osebi na novo okuži več kot eno osebo.

"Zaradi pričakovanega naraščanja deleža novega bolj kužnega seva bo v prihodnjem obdobju predvidoma naraščalo reprodukcijsko število R (približno eno stotinko na dan, kljub prekuževanju in cepljenju, glede na siceršnjo vrednost) in posledično se bodo krivulje obračale vse bolj strmo navzgor. Ocenjeni podvojitveni čas novega seva v trenutnih pogojih je približno 10 dni," navajajo na IJS in dodajajo, da so negotovosti teh ocen velike.

Drsimo proti rdeči fazi

Celotna država z izjemo Posavske, Jugovzhodne in Primorsko-notranjske regije, v oranžni fazi glede vladnega semaforja za sproščanje ukrepov. V zadnjem tednu se je trend obrnil navzgor in sedemdnevno povprečje po vladnih podatkih znaša 820 okužb dnevno, število hospitaliziranih oseb pa se je dvignilo na 494. Tako se vse bolj oddaljujemo od rumene faze, kjer so tri regije in se vse bolj približujemo rdeči fazi.

Foto: Inštitut Jožef Stefan

"Trenutno smo v oranžni fazi. Za prehode v slabše faze mora biti izpolnjen vsaj en pogoj: tedensko povprečje potrjenih primerov ali število hospitaliziranih. Ob enakem trendu razvoja epidemije* bi lahko nazaj v rdečo fazo prešli v začetku aprila," opozarjajo na IJS.

* - podajajo le oceno datuma do naslednjega prehoda, saj je potek epidemije odvisen od sproščanja (oz. sprejemanja) ukrepov v trenutni in prihajajoči fazi. Tako ni možno kvalitetno oceniti, kdaj bi lahko bili izpolnjeni pogoji za prehode v preostale faze.

Delež kužnih približno dva odstotka

"V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec (ocena: dvanajstkrat toliko kot potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,35 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec," navajajo na IJS in dodajajo: "V drugem valu se je do zdaj okužila približno tretjina prebivalstva (ocena: štirikrat toliko kot potrjenih primerov v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno 2- odstotka prebivalstva oz. približno vsak 50. prebivalec."