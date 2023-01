Napačno je parkiral: fizično se je spravil na voznika in avtobus

V Mariboru se je zgodil nenavaden dogodek, ko je danes okoli 12. ure prišlo do spora med voznikom osebnega avtomobila in voznikom avtobusa. Kot so sporočili mariborski policisti, je voznik osebnega vozila osumljen kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in povzročitve lahke telesne poškodbe.