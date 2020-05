Nakupovanje živil v spletnem supermarketu

Če je nedavna epidemija negativno vplivala na mnoge panoge, je po drugi strani nekatere močno spodbudila. Med slednje gotovo spadajo spletne trgovine, ki so bile v porastu že prej, aktualna situacija pa je njihov položaj še okrepila ter izboljšala. Med podjetji, ki dosegajo vzpon spletne prodaje , so tudi trgovci z živili. Aktualne razmere so potrebo po brezkontaktnem nakupovanju samo še povečale.

Spletni supermarket hitrinakup.com kupci z zadovoljstvom uporabljajo že na 22 lokacijah po vsej Sloveniji, saj so v tem tednu pri Tušu dodali kar 6 novih prevzemnih mest

Nič več prenašanja bremen večjih in težjih nakupov. Za vas se v trgovino odpravi nekdo drug. Varen spletni nakup osnovnih živil in pripomočkov. Enostaven prevzem kar iz avtomobila. Prihranek časa. Varen nakup. Zveni mamljivo? Glede na aktualne razmere zagotovo izredno priročno.

hitrinakup.com s prevzemnimi mesti na voljo že na 22 prevzemnih mestih pred trgovinami Tuš, ki jih kupci z zadovoljstvom uporabljajo. Samo v tem tednu so dodali kar 6 novih prevzemnih mest. Tako so v času spremenjenih razmer v Tušu naredili še več za zdravje in udobje svojih kupcev.

Spletni supermarket hitrinakup.com se od podobnih storitev na trgu loči tudi po naprednem pristopu ponudbe izdelkov in ugodnosti. Storitev Hitri Nakup je ustvarjena za prihranek vašega časa: od iskanja izdelkov, izbire prevzema in oddaje naročila.

Članom Tuš kluba okolje ponuja posebne kategorije izdelkov, ki so povsem prilagojene kupčevim dosedanjim nakupovalnim navadam in preferencam pri izbiri izdelkov ter znamk. Ponudba je prilagojena glede na vaše pretekle nakupe ter priljubljenost izbranih izdelkov in znamk.

In kako konkretno deluje hitri nakup? Uporaba je otročje lahka. V spletnem supermarketu hitrinakup.com se kupec z nekaj preprostimi koraki sprehodi od nakupa do naročila.

Kupci v spletnem supermarketu hitrinakup.com nakupijo vse, kar potrebujejo, se z avtom pripeljejo pred trgovino Tuš, odprejo prtljažnik in se z naročilom odpeljejo nazaj domov.

Pregleden in enostaven spletni nakup Kupci svoj nakup iz udobja domačega naslonjača preprosto in hitro opravijo na spletni strani hitrinakup.com. Na policah spletnega supermarketa so na voljo vsi izdelki, ki jih sicer ponujajo trgovine Tuš. Če imate Tuš klub kartico, jo povežite in svoje priljubljene izdelke boste našli še lažje. Več, kot boste nakupovali, hitreje jih boste našli. Po nakupu je naročilo na prevzem pred najbližjim Tuševim supermarketom pripravljeno že največ 120 minut po oddaji naročila. Omogočeno je spletno in fizično plačilo nakupa. Čas prevzema lahko kupci izberejo sami, nakupujejo pa lahko vse dni v tednu. Naročila sprejemajo do 7 dni vnaprej, poljubno pa jih lahko urejate do 4 ure pred prevzemom Nakup prevzamete iz udobja vozila na enem od njihovih 22 prevzemnih mest. Avtomobila vam ni treba zapustiti, saj vam naša ekipa nakup zloži na želeno mesto. Vse skupaj vzame manj kot 2 minuti časa. V Celju, Mariboru in Ljubljani vam nakup dostavijo tudi na dom.

"Enostavno in priročno – tam, kjer se počutimo varno"

Takšno spletno nakupovanje je prava uspešnica med kupci. "Naši kupci lahko svoje nakupe prek spleta opravijo preprosto in pregledno, ne da bi morali v trgovino. Navdušenje in zadovoljstvo uporabnikov sta potrditvi, da se v teh časih zelo spreminjajo naše nakupovalne navade. Nakupovanje živil iz udobja lastnega doma ima številne prednosti pred nakupovanjem v fizičnih trgovinah, še posebej se to potrjuje v času spremenjenih razmer, ki smo jim bili priča. Ljudje cenijo prosti čas, radi nakupujejo enostavno in priročno, tam, kjer se počutijo varno," pojasnjujejo v Tušu, kjer v zadnjih dveh mesecih opažajo porast spletnega nakupovanja.

V katerih mestih je hitrinakup.com na voljo? Spletni supermarket hitrinakup.com s prevzemnimi mesti pred Tuševimi supermarketi je na voljo že v 22 slovenskih mestih: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Lesce, Domžale, Mengeš, Grosuplje, Koper, Ptuj, Muta, Murska Sobota, Ljutomer, Rogaška Slatina, Laško, Novo mesto, Kočevje, Krško, Brežice, Kozina, Sežana in Ilirska Bistrica. Dostava živil na dom pa je na voljo v Ljubljani, Mariboru in Celju.

