Prenovljen Tušev supermarket tudi s spletnim supermarketom Hitri nakup

Oglasno sporočilo

Tuš je v ljubljanskem BTC-ju odprl popolnoma prenovljen supermarket z največjim prevzemnim terminalom za spletni supermarket hitrinakup.com. Kupce je pričakal celovito prenovljen prodajni prostor z razširjeno ponudbo svežih in pripravljenih izdelkov za na pot ter z največjim prevzemnim terminalom spletnega supermarketa Hitri nakup v Sloveniji, kjer bodo svoje nakupe prevzemali kar na 5 prevzemnih pasovih.

Tuš supermarket Ljubljana BTC je doživel celostno prenovo. »Našo največjo trgovino v prestolnici smo zasnovali kot sodoben nakupovalni prostor, ki ga odlikuje enostavna, jasna in pregledna nakupna pot,« poudarjajo v Tušu. Nakupna pot je v celoti prilagojena sodobnemu načinu nakupovanja in v ospredje postavlja nakupne navade sodobnega potrošnika. »Na tej lokaciji združujemo klasično in spletno nakupovanje, ki ga sedaj intenzivno širimo po Sloveniji,« dodajajo.

Prenova je postregla z nadgradnjo celotne ponudbe izdelkov, razširitvijo svežih oddelkov in okrepitvijo prodajnega programa, še posebej na oddelku kruha, kjer je na voljo tudi sveža peka pic. Novost v ponudbi je kotiček, kjer so na voljo zamrznjene ribe in morski sadeži, ki jih kupci lahko izberejo samopostrežno. V skladu z današnjimi nakupovalnimi pričakovanji so v Tušu razširili tudi ponudbo pripravljenih jedi v toploteki in pripravljene hrane za malico ali za na pot (to-go).

Dobrodošla novost je tudi spletni supermarket hitrinakup.com, ki so ga v Tušu prvič predstavili lani, danes pa je na voljo že v kar 12 slovenskih mestih. »Kupci iz Ljubljane bodo lahko odslej tudi pri nas nakupovali prek spletnega supermarketa hitrinakup.com in svoje izdelke prevzeli na novem Drive-Thru terminalu pred supermarketom v BTC-ju, na Bratislavski,« poudarjajo v Tušu, kjer pričakujejo, da bo prav ta storitev izjemna uspešnica tako kot drugod po Sloveniji. Prevzem naročenega blaga poteka popolnoma brezstično in varno, saj prodajna ekipa pripravljeno blago enostavno odloži na dogovorjeno mesto v vozilu, vozniku pa pri tem ni treba zapuščati vozila.

Pri prenovi prodajnega prostora so v Tušu sledili tudi načelom trajnosti, ki jih vodijo pri prenovah vseh njihovih trgovin. Tako je supermarket opremljen z mnogimi učinkovitimi in do okolja prijaznimi energetskimi rešitvami, med katerimi je tudi LED razsvetljava, ki omogoča prijetnejše nakupovanje in hkrati varčuje z energijo. "Naše kupce bomo posebej opozorili tudi na ekološki kotiček pred vhodom v trgovino, kjer spodbujamo ločevanje odpadkov," še dodajajo v Tušu.

Naročnik oglasnega sporočila je Engrotuš d.o.o.