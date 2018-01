Največ vlomov se zgodi pozimi #video

Kakšna je statistika vlomov v hiše in stanovanjske objekte? Ali število narašča, kje je vlomov največ, v katerem letnem času? Kako kar najbolje zavarovati sebe in svoje premoženje?

[video: 67606 / ]

"Najhuje je vedeti, da je nekdo hodil po tvojem stanovanju; posegel v tvoj intimni prostor. Si ogledoval tvoje stvari," največkrat slišimo od žrtev vlomov.

Vlomov je v Sloveniji še vedno veliko, je pa pozitivno to, da njihovo število z leti upada. Lani so jih na primer našteli skoraj 700 manj kot leta 2014, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Najbolj je na udaru prestolnica. Tam se je lani zgodilo 1.477 vlomov v hiše in stanovanja, najmanj pa so vlomilci na delu v Murski Soboti.

Največ vlomov decembra in januarja

Policija opozarja, da je treba biti še posebej pazljiv poleti, ko smo na dopustih in vlomilci prežijo na prazna stanovanja. A statistika kaže, da se največ vlomov zgodi pozimi, torej decembra in januarja. Lani jih je bilo na primer kar 270 več kot poleti, ko se jih je v vsem letu zgodilo najmanj. Vlomilec je običajno moški, star od 24 do 44 let; lani je bilo pri nas takšnih kar 284 od vseh vlomilcev (384).

Roparji največkrat obiščejo domove starejših moških, starih nad 64 let. Tudi starejše ženske so na udaru, le da je njih v statistiki bistveno manj. Če le želi, lahko izkušeni vlomilec vdre v vsako stanovanje in vsako hišo. Obstajajo pa načini, kako mu delo čim bolj otežiti.

[video: 67607 / ]

Kriminalist Matija Breznik je opozoril, da vlomilci najbolj iščejo denar in zlatnino. V zadnjem obdobju tehnični predmeti niso več vroče blago vlomilcev.

Breznik lastnikom ob daljšem odhodu od doma svetuje, naj objekt opremijo tako, da je videti, kot da je kdo doma. V zimskih mesecih so koristna časovna stikala za luči, ki se ob mraku samodejno vklopijo.