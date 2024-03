Najlepše avtonalepke otrok v avtomobilu

Foto: Miniregistrska.si

Vsaka nalepka je edinstvena, saj ponuja neskončne kombinacije barv, oblik in imen ali besedila po vaši želji. Nalepke za avtomobile so primerne za vaše najmlajše, deklice in dečke, ter tudi za vaše kosmate prijatelje, pse in mačke. So preproste za namestitev in odstranitev, kar omogoča prilagajanje glede na vaše potrebe.

Izbirate lahko med različnimi možnostmi:

Ali lahko nalepke otrok v avtomobilu dobim v večbarvni različici?

Naše nalepke so na voljo v enobarvnih ali večbarvnih možnostih. Ponujamo standardne enobarvne nalepke v različnih barvah. Z malo domišljije in izbiro med številnimi barvnimi kombinacijami lahko ustvarite resnično edinstveno nalepko. Pri izbiri motivov in barv lahko vključite tudi svoje otroke, kar bo zagotovo vzbudilo njihovo navdušenje.

Iz kakšnega materiala so izdelane nalepke?

Navadna nalepka je izrezana iz vinilne, samolepljive folije in je v idealnih razmerah obstojna več let.

Kako namestim nalepko na avtomobil?

Namestitev in odstranitev sta enostavni, brez poškodb vašega avtomobila. Ob naročilu nalepke lahko kupite tudi komplet za montažo nalepke, ki vsebuje PVC-gladilko za enostavno namestitev nalepke.

Ali ste že kdaj sedeli za volanom in si zaželeli, da imel vaš avtomobil prijeten vonj? Osvežilec zraka, ki ga naredimo z vašo sliko, je ravno tisto, kar potrebujete!

S široko paleto vonjev vam bomo pomagali ohranjati prijetno okolje in vas obdajali z omamnimi vonjavami, medtem ko uživate v vožnji.

Osvežilec zraka za v avtomobil, ki ga ponujamo, je povsem prilagodljiv vašim željam! Izdelamo ga z vašo sliko in vonjem po izbiri, na kateri lahko upodobite, karkoli vas navdihuje − svoje hišne ljubljenčke, otroke, prijatelje, glasbeno skupino, športnike ali katerokoli drugo osebo ali motiv, ki ima za vas poseben pomen.

S takim osebnim pristopom je naš osvežilec zraka za v avtomobil idealno darilo za vaše najdražje. Zavijemo ga v čudovito darilno embalažo, da bo darilo videti še bolj posebno. Presenetite svoje bližnje s posebnim spominkom, ki bo vedno na dosegu roke in jih bo spremljal na vsakem potovanju. Izberite najljubšo sliko z njimi in ustvarite čudovito, izvirno darilo, ki bo zagotovo pritegnilo nasmeh na njihove obraze.

Poleg tega je naš osebno prilagojeni osvežilec zraka za v avtomobil tudi odlična izbira za podjetja. Iščete originalno promocijsko darilo za svoje stranke ali zaposlene? S sliko, ki predstavlja vaše podjetje, logotip ali celo ime stranke, bo osvežilec postal odličen način za krepitev prepoznavnosti vaše blagovne znamke ter ustvarjanje pozitivne povezave s strankami. Privoščite si unikatno in praktično darilo, ki bo krepilo odnos s strankami in okrepilo poslovno identiteto vašega podjetja.

Poleg osvežilca zraka za v avtomobil vam ponujamo tudi dodatno dišavo v razpršilki. Ta vam omogoča, da vonj oživite kadarkoli in kjerkoli želite. Praktična embalaža je enostavna za uporabo in jo lahko imate vedno pri roki, da dodate svežino svojemu avtomobilu, kadarkoli želite.

V ponudbi imamo tudi MINI REGISTRSKE TABLICE, ki jih naredimo po vaši želji. S tablico z napisom ob zadnjem steklu v avtomobilu opozorite voznike za seboj, naj bodo previdni!

Komplet poročnih tablic je ena od bolj izvirnih zamisli, kako podariti personalizirano poročno darilo. Poročni tablici sta velikosti prave avtomobilske registrske tablice, na njiju pa sta napisa ŽENIN in NEVESTA. V kompletu sta dve tablici, ki ju lahko uporabite spredaj in zadaj v avtomobilu, ki bo na poročni dan prevažal zakonski par.

Prometni znak za omejitev hitrosti s številko starosti za rojstni dan je vsem dobro poznana šala, s katero boste presenetili slavljenca. Odsvetujemo krajo prometnih znakov, ker so kazni zelo visoke, zato jih kupite v naši spletni trgovini.

Diskreten, izviren, personaliziran in edinstven obesek za ključe, ki je na pogled kot registrska tablica avtomobila. Naredimo vam lahko tudi obesek z vašo sliko. Idealno darilo in spominek, ki ga podarite nekomu posebnemu, osebi, ki jo imate radi in jo želite obdariti z darilom, za katero veste, da ne bo ostalo na dnu predala. To je preprost način, da se spomnimo trenutka ali ljubljene osebe, vsakič ko zapustimo in vstopimo v stanovanje ali avtomobil.

