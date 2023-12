Najdite popolno idejo za božično darilo na portalu Moja dejavnost

Oglasno sporočilo

Imate težave z iskanjem različnih ponudnikov storitev na spletu? Ne veste, kateri so ponudniki, ki jim lahko zaupate? Ste naveličani vedno znova preiskati celoten internet, da bi našli popolno idejo za božično darilo?

Foto: Digital Mediaorbis d.o.o.

Moja dejavnost je spletni portal, ki vam v prenasičenem digitalnem svetu pomaga poiskati prave ponudnike vseh storitev in produktov, ki jih iščete.

Spletni imenik je uporabniku prijazen portal, saj je iskanje ustvarjeno za preprosto uporabo. V enem kliku dosežete lokalna podjetja, ki jih najdete glede na lokacijo in izbrano kategorijo dela.

Vaše iskanje bo končno brez stresa, saj boste dobili točno to, kar iščete, in ne boste zasuti s splošnimi rezultati iskanja, ki jih prejmete drugje po internetu, saj je vse prilagojeno vašim iskalnim potrebam.

Na portalu Moja dejavnost boste odkrili mnogo podjetij, ki nimajo svoje spletne strani ali družbenih medijev, vendar imajo kakovostne in trajnostne izdelke, ki bodo popolno darilo za prihajajoče praznike.

Iskanje podjetij v vaši bližini ali drugje po Sloveniji še nikoli ni bilo tako preprosto, saj zgolj vpišete storitev, ki jo iščete (npr. zlatarne), izberete svoj kraj (npr. Mozirje) in ponastavite oddaljenost ponudnikov od svojega kraja.

Najlažja odločitev pri izbiri pravega ponudnika!

Moja dejavnost ponuja intuitiven spletni imenik, ki poenostavi postopek iskanja za uporabnika. Na spletnem portalu najdete ponudnika zase v različnih kategorijah, posebnih storitvah in geografskih lokacijah.

Spletno iskanje je zasnovano tako, da vam zagotavlja prijetno izkušnjo ter prihrani vaš čas in trud. Ponuja vam točno tista podjetja, ki ustrezajo vašim iskalnim potrebam (npr. kozmetični salon v Lenartu).

Lokalnim podjetjem omogoča, da najdejo svoje spletno mesto na Googlu, kjer s strateško integracijo povečajo svojo prisotnost na spletu, posledično povečajo obisk svoje spletne ali fizične trgovine ter povečajo dvig prodaje.

S portalom Moja dejavnost imajo lokalna podjetja možnost, da se povežejo s širšo množico ljudi in predstavijo svoje podjetje.

Ponudnikom storitev na portalu Moja dejavnost je v primerjavi z drugimi ponudniki lažje, saj jih ljudje lažje in hitreje odkrijejo.

Portal Moja dejavnost omogoča, da podjetja dosežejo vidno mesto na spletu in si tako povečajo promet poslovanja.

Iskanje darila še nikoli preprostejše!

V prazničnem času ljudje najpogosteje iščejo ponudnika storitev, ki jim bo omogočil čim lažji nakup popolnega darila za svoje najbližje, sodelavce ali poslovne partnerje.

Na spletnem portalu Moja dejavnost lahko raziščete kategorije, kot so prodaja promocijskega in reklamnega materiala, fotografski studio, zlatarne ali masaže, in odkrijete popolnega ponudnika za nakup popolnega darila.

V nadaljevanju vam predstavljamo štiri kategorije, v katerih boste zagotovo našli popolno božično darilo za svojo drago osebo, sodelavca ali poslovnega partnerja.

Prodaja promocijskega in reklamnega materiala

V prihajajočem prazničnem času se podjetja po vsej Sloveniji pripravljamo na obdarovanje in izražanje hvaležnosti svojim strankam, sodelavcem in poslovnim partnerjem.

Eden najboljših načinov izražanja hvaležnosti so promocijska in poslovna darila, ki so popolna izbira za personalizirano obdaritev svojih strank, sodelavcev in poslovnih partnerjev.

V korporativnem svetu je prodaja promocijskega in reklamnega materiala vedno vsestranska in učinkovita izbira, ker pomaga dvigniti blagovno znamko oziroma podjetje.

Personalizirana poslovna darila so tudi izjemno učinkovita, kadar s poslovnimi partnerji ali sodelavci želite sodelovati dolgoročno, saj boste s tem še dodatno vzpostavili vzajemno zaupanje.

Poslovna darila se najpogosteje personalizirajo, kjer lahko poleg logotipa in vašega slogana dodate tudi ime obdarovanca, kar naredi vaše poslovno darilo toliko bolj osebno.

Ključnega pomena je, da izberete takšno poslovno ali promocijsko darilo, ki ga bodo vaši obdarovanci redno uporabljali.

Vse ponudnike poslovnih in promocijskih daril najdete v svoji kategoriji na spletnem portalu Moja dejavnost.

Foto: Digital Mediaorbis d.o.o.

Kaj podariti za posebno promocijsko ali poslovno darilo?

Med najbolj praktičnimi darili so personalizirani koledarji in planerji, ki jih krasi logotip vašega podjetja. Vključite lahko navdihujoče citate ali uporabne nasvete, saj boste s tem še poglobili osebno noto.

V digitalnem svetu so tehnični dodatki izjemno priljubljeni in uporabni, zato vam predlagamo, da izberete USB-ključek, brezžični polnilnik, ali ovitek za prenosnik. Izberite takšno darilo, ki bo poleg svoje funkcionalnosti izžareval tudi osebnost vašega podjetja.

Izbere lahko oblačila z logotipom (majica, jopa, jakna itd.), ki so že klasična, vendar učinkovita izbira, saj npr. med zaposlenimi ustvarijo občutek skupnosti in pripadnosti ekipi. Izberite visokokakovostne tkanine in trendovske dizajne ter stopite v korak s sodobno modo.

Poslovna darila vključujejo skodelice za kavo, steklenice za vodo in potovalne skodelice, ki lahko z elegantnim dizajnom in visokokakovostnim materialom hitro postanejo cenjen vsakodnevni pripomoček vaših strank ali zaposlenih.

Pri svoji izbiri zanimivega poslovnega darila lahko izberete namizne dodatke, ki bodo izboljšali delovni prostor vaših strank oziroma zaposlenih. Elegantni in funkcionalni namizni dodatki bodo izpostavili vašo blagovno znamko z namiznimi organizatorji, podlogami za miške in pisali.

Izberite slovenske izdelke za poslovno darilo!

Ste že slišali za poslovne darilne košare? Izberite visokokakovostne dobrote in ustvarite darilno košaro s slovenskimi izdelki kot so gurmanske dobrote, vrhunska vina ali kombinacijo luksuznih predmetov, ki odražajo vašo blagovno znamko.

Za božična darila lahko izberete slovenske produkte, kot so:

kakovostna slovenska vina ,

, mlečni izdelk i (sveži jogurti in posebni siri) z lokalnih kmetij,

i (sveži jogurti in posebni siri) z lokalnih kmetij, suhomesnati izdelki (suhe salame, pršuti itd.),

(suhe salame, pršuti itd.), bučna, oljčna in ostale vrste olj ,

, med in medeni izdelki ,

, preostali pridelki s kmetije.

Na portalu Moja dejavnost najdete tudi kategorije, kjer so zbrani slovenski ponudniki ročnih del in izdelkov.

Eko poslovna darila

Prihodnost sveta je v zeleni energiji in tudi vi se ji lahko pridružite s svojimi okolju prijaznimi promocijskimi izdelki oziroma eko poslovnimi darili, kot so :

torbice za večkratno uporabo ,

, kompleti posode iz bambusa ,

, reciklirani zvezki.

Z izbiro eko poslovnih daril boste izbrali izdelke iz trajnostnih materialov, ki zmanjšujejo negativen vpliv na okolje, in s tem prispevali k ohranjanju in zmanjševanju porabe neobnovljivih virov.

Eko poslovna darila prikažejo vašo blagovno znamko kot znamko z vrednotami, ki je usmerjena k družbeni zavezanosti.

Eko poslovna darila so zasnovana tako, da so namenjena ponovni uporabi oziroma imajo daljšo življenjsko dobo.

Fotografski studio

V današnjem svetu so božična darila v večini primerov materialna, vendar je podarjanje spominov tisto resnično zanimivo božično darilo.

Letošnje praznike lahko svojim najbližjim podarite izkušnjo fotografskega studia, kjer vam je omogočena izdelava fotografij, kot je:

božično družinsko fotografiranje ,

, fotografiranje novorojenčkov ,

, fotografiranje parov ,

, fotografiranje nosečnic ,

, fotografiranje zarok itd.

V nadaljevanju vam predstavljamo posebne razloge, zakaj je izbira fotografskega studia takšno božično darilo, ki bo minljive trenutke spremenilo v večne zaklade spominov.

Vse ponudnike fotografskih studiev in dobrih fotografov najdete v posebni kategoriji na portalu Moja dejavnost.

Foto: Digital Mediaorbis d.o.o.

Zakaj je izdelava fotografij posebno božično darilo?

Izdelava fotografij je koristno božično darilo, saj se materialne dobrine skozi čas porabijo ali uničijo, medtem ko fotografija ujame trenutek, ki večno ostane na steni stanovanja ali pisarne.

Darilo izkušnje fotografskega studia nakazuje na osebnost in premišljenost, saj gre za priložnost izdelave edinstvenih fotografij, ki bodo obdarovancu ostale večno.

Obdarovanec lahko uporabi fotografski studio za različne mejnike in posebne priložnosti. Profesionalni fotograf je lahko prisoten ob vaši zaroki, nosečnosti, rojstnem dnevu ali obletnici.

Izbira pravilnega fotografskega studia je ključnega pomena, saj bodo vaše fotografije izstopale zaradi fotografovega očesa za podrobnosti, kompozicijo fotografije in osvetlitve.

Ustvarite družinsko tradicijo z letnim fotografiranjem celotne družine in tako ustvarite družinski album, ki se bo prenašal naprej iz roda v rod.

Fotografiranje nosečnic, novorojenčkov ali dojenčkov

Nosečnost je eden največjih dogodkov v življenju in tukaj je vaša priložnost, da presenetite nosečnico v svojem življenju s profesionalnim fotografiranjem!

Fotografiranje se ponavadi organizira med nosečnostjo in v prvem letu po nosečnosti.

Dober fotograf bo pri fotografiranju dojenčkov in novorojenčkov ustvaril pozitivno vzdušje fotografiranja, ki bo kar se da zabavno in prijetno.

Glavni rezultat obdaritve z darilom fotografiranja nosečnic, novorojenčkov ali dojenčkov so čudovite fotografije, ki bodo krasile stene vaših domov še mnogo prihajajočih let.

Fotografiranje parov

Podarjanje izkušnje fotografiranja parov postaja izjemno priljubljeno božično darilo, saj gre ponavadi za prvo skupno profesionalno fotografiranje pred poroko.

Omogočite paru ali svojemu partnerju, da dober fotograf ulovi ljubezen v svoj objektiv, kjer bo delček nje ostal za vedno ujet v fotografiji.

Sami si lahko izberejo sceno fotografiranja (v studiu ali naravi, na prostem) in izkušen fotograf bo pomagal oživeti vsako zastavljeno vizijo.

Skupno fotografiranje parov je odlična priložnost ob:

prvi skupni vselitvi ,

, pomembnih dogodkih v zvezi ,

, začetku nosečnosti ,

, novem družinskem članu (pes) itd.

Zlatarne

Bolj ko se približujejo obdarovanja, večji postaja pritisk, da najdete popolno darilo. Brezčasno darilo boste zagotovo našli v zlatarni.

Če iščete darilo, ki presega običajno, ga boste našli v obliki plemenitih kovin in iskric neverjetnih kamnov (kakovostno zlato, srebro, belo zlato, rose gold ali roza zlato, jeklo in drage kamne) ali naložbenega zlata.

Če želite prazničnemu času dodati pridih elegance in kupiti darilo, ki je hkrati tudi investicija, so zlatarne prava izbira za vas.

Podarjanje nakita v obliki darila je odlična naložba, saj sčasoma njegova čustvena in denarna vrednost narašča. Je večen spomin na najlepše trenutke v vašem življenju.

V zlatarnah boste našli velik izbor navadnih prstanov, zaročnih in poročnih prstanov, uhanov, zapestnic in verižic.

Podarite božično darilo, ki traja vse življenje. Vrsto ponudnikov zlatarn in nakita najdete na portalu Moja dejavnost.

Foto: Digital Mediaorbis d.o.o.

Zakaj boste v zlatarni našli popolno božično darilo?

Popolno božično darilo boste našli v zlatarni, saj ima nakit trajno privlačnost, ki se vedno znova vrača v modo.

Vaša odločitev je, kakšno vrsto dizajna boste izbrali: klasičen, sodoben, minimalističen itd.

Vsak podarjen nakit nosi sentimentalno vrednost, ki obdarovanca spremlja na poti skozi življenje.

Gre za globoko izražanje čustev skozi obesek v obliki srca ali posebnega vgraviranega sporočila v nakit.

Ali veste, kako pravilno izbrati nakit za svojo ljubljeno osebo v zlatarni?

Izbira nakita lahko postane težka preizkušnja za vsakega, ki ni popolnoma prepričan, kakšen kos si resnično želi podariti.

Zaradi velike izbire nakita (verižic, prstanov, zapestnic) in različnih motivov je ključnega pomena, da izberete takšnega, ki se bo prilegal glede na osebni stil in želje obdarovanca.

V zlatarno lahko prinesete primer nakita svojega izbranca ali izbranke, da bo zlatar preveril in pripravil pravilno velikost nakita. Zlatar bo hkrati tudi dobil občutek, kakšen je okus lastnika ali lastnice nakita.

Pomembno je, da ste pozorni na različne motive (npr. srca ali cvetov) in tudi na preprostost ali kompleksnost nakita (npr. prstan z dragim kamnom ali ne).

Masaže

Sodoben človek je vsakodnevno obdan z na tisoče informacijami in živi v konstantno stresnem okolju.

Po celoletnem divjanju in hitenju skozi življenje so praznični časi popolni za podaritev popolne sprostitve telesa.

Podarite svoji bližnji osebi ali sodelavcu sprostitveno masažo, ki bo popolno zdravilo po napornem preteklem letu.

Izbirate lahko tako med različnimi oblikami masaže (klasična, tajska itd.) kakor tudi med masažo za hrbet, masažo za noge, masažo obraza, masažo stopal itd.

Masaže so terapevtske narave in bodo vašemu obdarovancu pomagale pri lajšanju in odpravljanju bolečin.

Vse ponudnike sprostitvenih masaž po celotni Sloveniji najdete v posebni kategoriji na portalu Moja dejavnost.

Foto: Digital Mediaorbis d.o.o.

Popolno darilo v obliki masaže

Popolno božično darilo podarite v obliki masaže, saj boste dali jasno sporočilo, da želite prispevati k boljšemu počutju obdarovanca.

S podarjeno masažo boste svoji ljubljeni osebi omogočili, da si vzame trenutek zase in se prepusti razvajanju.

Vsaka masaža ima posebne terapevtske koristi:

švedske masaže za sprostitev telesa ,

, limfna drenaža vpliva na limfni sistem in odplakuje odpadne snovi iz telesa ,

, globoka masaža tkiv za mišično napetost ,

, masaža z vročimi kamni.

Gre za vsestransko darilo, ki je primerno za mlade odrasle (soočanje s stresom pri delu ali v šoli) in tudi za starejše (lajšanje bolečin in povečanje telesne gibljivosti).

Rezervirate lahko tudi masažo v dvoje ali skupinsko masažo, kjer lahko doživite sproščujočo masažo skupaj z ljubljeno osebo. Skupinske masaže poglobijo občutek povezanosti in zagotavljajo nepozaben način preživljanje skupnega časa.

Masaža obraza

Ali ste vedeli, da se veliko stresa v telesu nabira v obraznih mišicah? Obrazne mišice se čez dan neprestano krčijo, zaradi česar se v njih kopičijo napetosti.

Masaža obraza postaja vedno bolj priljubljeno božično darilo, saj pomaga pri upočasnitvi nastanka gub na obrazu. Redne masaže obraze bodo pomagale zgladiti staro kožo, ki je po masaži vidno napeta, gladka in mehka.

Masaža obraza ima tudi zdravilne učinke, saj aktivno pomaga pri lajšanju simptomov različnih bolezni, kot so zastoji sinusov, nabiranje sluzi zaradi znakov alergije in glavobolih.

Treba je opozoriti, da masaža obraza ni nadomestilo za zdravniško pomoč, kadar oseba potrebuje zdravniško zdravljenje zaradi resnejših simptomov!

Športna masaža

Športna masaža je zaradi telesnih naporov in redne aktivnosti mišic popolno darilo za profesionalne ali amaterske športnike.

Pri športni masaži gre za močnejšo obliko terapevtske masaže, ki se prilagaja glede na tip športa in subjektivnih zahtev vsakega športnika.

Poznamo pripravljalno športno masažo (priprava mišic na telesni napor), tekmovalno športno masažo (športno ogrevanje mišic med športno aktivnostjo) in regenerativno športno masažo (po aktivnosti za pospešenje regeneracije mišic).

Športna masaža spada pod terapevtske masaže, saj je odlična protibolečinska terapija, ker se z njo zmanjša možnost nastanka novih športnih poškodb in bolečin.

Če še vedno niste odkrili popolnega darila za božično obdarovanje, obiščite portal Moja dejavnost, kjer boste odkrili pravega ponudnika zase med številnimi kategorijami izbire!

Naročnik oglasnega sporočila je DIGITAL MEDIAORBIS, D. O. O.