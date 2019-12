Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi ob koncu leta bodo hoteli v prestolnici dobro zasedeni, priljubljena pa so tudi silvestrovanja v znanih slovenskih restavracijah.

Na prostem, doma na kavču, v tujini na oddihu, v restavraciji. To je nekaj možnosti za vrhunec božično-novoletnih praznikov – silvestrovanje. Ljubljana, ki je v zadnjih osmih letih doživela več kot 150-odstotno rast turističnih nočitev, je tudi letos zanimiva za turiste.

Med prazničnim obdobjem, pred novim letom, bodo hoteli v večini več kot 90-odstotno zasedeni. Na svetovnem iskalniku za nastanitve Booking.com je ob prehodu iz starega v novo leto v Ljubljani zasedenih 96 odstotkov vseh nastanitev, ki jih ponujajo.

Največ turistov med prednovoletnimi prazniki prihaja iz Italije, Avstrije in Nemčije.

V Slonu boljše kot preteklo leto

Okrog novega leta bo hotel Slon 95-odstotno zaseden. Foto: Ana Kovač V hotelu Slon bodo okrog božiča 90-odstotno zasedeni, okrog novega leta pa 95 odstotno. Ocenjujejo, da je zasedenost med 10 in 15 odstotki boljša kot preteklo leto. Cene za sobo se gibljejo med 120 in 160 evri na noč.

V hotelu na Slovenski cesti bodo organizirali tudi silvestrovanje, za katero bo treba odšteti 120 evrov, v to pa je vključena večerja z živo glasbo.

Ob Ljubljanici od 99 do 209 evrov na noč

V Vandru ob Ljubljanici, kjer je včasih v pritličju domovala Stara mačka, je letos nekaj manj povpraševanja kot v preteklih letih. Cene za eno osebo se gibljejo od 99 do 209 evrov za sobo, za novoletno večerjo pa bo treba odšteti 85 evrov. Ob živi glasbi bo v ponudbi tudi selekcija vrhunskih šampanjcev.

Mons bo goste peljal v center

Nad 90 odstotkov se je zasedenost povzpela tudi v hotelu Mons, ki spada pod okrilje Four points, za silvestrovo pa pričakujejo, da bodo povsem polni. Za najdaljšo noč v letu bodo za svoje goste organizirali prevoz do središča prestolnice in nazaj.

Silvestrovanje v Intercontinentalu bo potekalo v 20. nadstropju. Foto: STA

Na najvišji točki v mestu 150 evrov za silvestrovanje

Veliko bolj so skrivnostni glede obiska v edinem petzvezdničnem hotelu v prestolnici Intercontinentalu. Lani je Saša Zor, direktorica prodaje in marketinga v hotelu, za Siol.net povedala, da je bila zasedenost na letni ravni 70-odstotna, kar je nekoliko nad pričakovanji.

Kot je mogoče preveriti na svetovnem portalu za iskanje nastanitev Booking.com, se cene pred novim letom gibljejo med 170 in 200 evri, za prehod v novo leto pa so vse sobe že razprodane.

Bodo pa tako kot lani in predlani, ko so prvič obratovali čez novo leto, organizirali najvišje silvestrovanje v Ljubljani. V 20. nadstropju s pogledom na celotno okrašeno prestolnico bo treba za pethodno večerjo odšteti 150 evrov.

Kdo bo nastopal na silvestrovanju v Ljubljani? Kongresni trg:

Kingston, Luka Basi



Trg francoske revolucije:

Omega Sun, Alo!, Stari, Srd, Niet



Mestni trg:

Špicikuc Orchestra, Neisha



Pogačarjev trg:

Ansambel Ceglar, Fredi Miler, Come Back Band

Lev za novo leto razprodan

Podatkov o zasedenosti ne želijo razkriti niti v skupini Union hoteli, kamor spadajo Grand hotel Union, uHotel, Hotel Lev in Central hotel. Pravijo le, da bo zasedenost primerljiva z lansko in da so z njo zadovoljni. Na Booking.com se za hotel Lev cene gibljejo okrog 117 evrov na noč, za prehod z 31. decembra na 1. januar pa ni več prostih sob.

V restavraciji JB, ki jo vodi Janez Bratovž, bo treba za silvestrsko večerjo odšteti 100 evrov. Foto: Bor Slana

Zanimanje tudi za silvestrovanje v restavracijah

Le še nekaj miz je prostih tudi v znameniti in eni najboljših restavracij JB v pritličju Plečnikove stavbe. Za sedemhodni meni, ki bo sestavljen iz ribe in mesa, bo treba odšteti 100 evrov. 50 evrov več pa bo stalo silvestrovanje z večerjo na ljubljanskem gradu v restavraciji Strelec. Začelo se bo ob 19. uri, za podlago pa bo živa glasba.