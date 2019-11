Najboljša javna stranišča so v Ljubljani

Omenjeno društvo namreč vsako leto podeli naziv Naj javno stranišče. Kot so zapisali v sporočilu za javnost po današnji, že 11. razglasitvi najboljših, so člani komisije med letom prevozili 4270 kilometrov in izvajali terensko ocenjevanje na 149 lokacijah. Preverili so, kakšno je stanje javnih stranišč v 85 občinah in 56 bencinskih servisih ob avtocestah v Sloveniji.

Namen akcije je ozaveščanje javnosti o težavah ljudi s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki morajo stranišča pogosto obiskovati. Hkrati želi društvo spodbuditi občine in druge javne institucije k razmisleku o čistih in primerno urejenih straniščih, ki so pomembna tudi za širšo javnost.

Kar 44 občin nima javnih stranišč

In njihov namen je bil, kot kaže dosežen. Predsednica ocenjevalne komisije Petra Leskovšek Lasetzky, namreč ugotavlja, da so lani dobro uvrščene občine še izboljšale svoje ocene in se približale najvišji možni oceni 5. "Seveda pa smo še vedno zaskrbljeni nad podatkom, da kar 44 občin od 85 nima javnih stranišč. Tem bomo tudi letos za vzpodbudo pri gradnji podelili zidak," je navedla.

Društvo, ki deluje od leta 2004 in ima več kot 1660 članov, si namreč želi, da bi javna stranišča imela vsaka občina v Sloveniji in da bi bila ta urejena in lepo vzdrževana.

V letošnjem letu je kar nekaj občin napredovalo po lestvici. Te občine so Ajdovščina, Radovljica, Izola in Maribor. Po lestvici pa sta močno padli občini Brežice in Gornja Radgona.

Petra Leskovšek Lasetzky sicer ugotavlja, da so razlike med občinami zelo majhne.

Kronična vnetna črevesna bolezen je imunsko pogojena bolezen, ki povzroča vnetje črevesa ali celotne prebavne cevi. Najpogosteje se pojavi med 15. in 35. letom, pojavnost bolezni pa narašča tudi pri otrocih. Je bolezen sodobnega časa, ki lahko prizadene kogarkoli v katerem koli življenjskem obdobju. V Sloveniji se s to težko boleznijo sooča okoli 7000 ljudi, so v sporočilu za javnost zapisali v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen.