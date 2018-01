Nadloga, ki bi lahko spremenila podobo obalnih mest #video

[video: 67514 / ]

Video: Planet TV

V Izoli so se ga s posekom neuspešno poskušali znebiti že pred desetletjem, v Portorožu pa so že drugo leto zapored zagnali akcijo odstranjevanja bolnih palm, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

"Portorož bi bil grši"

Palme so v Portorožu na vsakem koraku. Srečamo jih vse od plaže do zasebnih vrtov. So sestavni del podobe sredozemskega mesta. Domačini so se nanje navezali. Palme so skoraj tako kot vrtnice zapisane v zgodovino Portoroža in v srcih turistov. Posledično palmov vrtač, ki zraste od devet do 11 centimetrov in uničuje to drevo, skrbi tako domačine kot obiskovalce. "Portorož bi bil grši. Brez palm so vsa obmorska mesta grša. Pri nas se to tudi dogaja, to je res žalostno," meni eden izmed turistov.

Metulj palmovega vrtača je odličen letalec, kar mu omogoča hitro širjenje. Zato v piranskem javnem podjetju Okolje izkoreninjenje te nadloge jemljejo zelo resno. "Predvsem je pomembno zato, ker če ne bomo ukrepali, lahko zgubimo vse palme na Obali in Goriškem," opozarjajo.

Foto: Bor Slana

Samice odlagajo jajčeca pri osnovi listnih pecljev. Zdravljena drevesa imajo zato porezane liste in so pri vrhu premazana s smolo. Sredstva za boj proti vrtaču lahko lastniki kupite tudi sami. Obolelo palmo odžagajte vsaj meter od vrha, zavijte v folijo in zakopljite vsaj meter pod zemljo.

"Lani smo s pomočjo občine, ki je pomagala pri plačilu stroškov za občane, odstranili 110 palm, vendar vidimo, da jih je zelo veliko in je to treba rešit čim prej, sicer bo okužba še obsežnejša," pojasnjujejo.

Okolje Piran bo za odstranjevanje manjše palme zaračunalo 30, večje pa 60 evrov. Akcija bo trajala do marca, aprila pa metulji odletijo na nov uničevalski pohod.