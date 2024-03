Nadaljujejo se pogajanja med stavkajočimi operaterji številke 112 in vlado

Predstavniki sindikata ministrstva za obrambo in vladna pogajalska skupina, ki jo vodi državni sekretar obrambnega ministrstva Rudi Medved, bodo danes znova sedli za mizo in razpravljali o stavkovnih zahtevah operaterjev številke za klic v sili 112.

Med stavkovnimi zahtevami so sistematizacija delovnega mesta dispečer v centru za obveščanje in določitev novih izhodiščnih plačnih razredov za dispečerje. Zahtevajo tudi kolektivno pogodbo za obrambo, zaščito in reševanje.

Ob tem se zavzemajo še za ustrezno ureditev prazničnega dela in enotno zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centrih za obveščanje.

Želijo tudi takojšnjo vzpostavitev možnosti ponovnega poslušanja pogovora s klicateljem, službene uniforme operaterjev ter ovrednotenje prepovedi in omejitev, ki izhajajo iz zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami z dodatkom v višini štirih odstotkov bruto plače.

Lah: Ogorčeni smo nad zadnjimi izhodišči vlade

Sindikalna stran je sicer po zadnjem sestanku prejšnjo sredo pozdravila napredek glede kolektivne pogodbe za obrambo, zaščito in reševanje, drugje je bila zadržana.

Po besedah predsednika sindikata Marjana Laha se bosta strani danes sestali ob 10. uri na ministrstvu za obrambo. Za STA je sicer poudaril, da so v sindikatu ogorčeni nad zadnjimi izhodišči vladne strani, v katerih so novo delovno mesto operaterja dispečerja v odpravi nesorazmerja naslovili samo z dvema plačnima razredoma.

Lah je za STA pojasnil, da ob tem, kar imajo v sindikatu trenutno na mizi, stavka še traja. "Dopuščamo možnost, da bomo na pogajanjih dobili konkretnen predlog in da bi lahko zamrznili stavko," je dejal. Ne izključujejo niti možnosti zaostrovanja stavke.