Operaterji številke 112 bodo v ponedeljek stavkali

Operaterji številke 112 bodo v ponedeljek ob 8. uri začeli s stavko. Kot je danes sporočil predsednik sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah, bo ta trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma ali do nadaljnjih odločitev stavkovnega odbora. Po zagotovilih sindikata bo številka 112 tudi v času stavke delovala nemoteno.

Sindikat ministrstva in stavkovni odbor operaterjev centrov za obveščanje sta v petek po štiriurnih pogajanjih prejela odgovor in predlog vladne pogajalske skupine na stavkovne zahteve. Vladni predlog so temeljito preučili in ocenili, da je nekonsistenten in da ne odraža realnih možnosti za približevanje v smislu razrešitve stavkovnih zahtev, zato so sprejeli odločitev, da v ponedeljek začnejo s stavko.

Kot je v sporočilu zapisal Lah, s stavko ne nameravajo škodovati ljudem. "Nasprotno, naše stavkovne zahteve niso le boj za odpravo krivic in izboljšanje položaja operaterjev, ampak predstavljajo tudi boj za ljudi in njihovo varnost," je izpostavil, ob tem pa zagotovil, da bo številka 112 tudi v času stavke delovala nemoteno.

V sindikatu poudarjajo, da želijo s stavko zagotoviti boljše delovne pogoje in ustrezne delovne razmere za operaterje. Vladno pogajalsko skupino pa vabijo, da ponovno prouči njihove stavkovne zahteve in pristopi k pogajanjem.

"Naš cilj ostaja hitra in učinkovita rešitev te situacije skozi konstruktivne in resne pogajalske procese," je izpostavil Lah.

Rudi Medved Foto: STA ,

Na ministrstvu za obrambo se bodo na napoved stavke odzvali ob 14. uri, ko bo izjavo podal vodja vladne pogajalske skupine za pogajanja s sindikatom in zaposlenimi v centrih za obveščanje 112, državni sekretar Rudi Medved.

V sindikatu so ob napovedi stavke sicer med drugim pojasnili, da mora operaterjem v začetnem razredu država vsak mesec doplačati razliko do minimalne plače. Nizke plače so privedle do tega, da ni več prijav za razpisana delovna mesta operaterja, obstoječi operaterji pa zaradi kadrovske podhranjenosti, preobremenitve in izgorelosti vse pogosteje iščejo zdravniško pomoč, so navedli.

Novembra lani pa je Lah za STA pojasnil, da operaterji od vlade zahtevajo zagotovila, da bo njihovo delovno mesto uvrščeno v 30. plačni razred in sistematizirano primerljivo z delovnim mestom dispečer v nujni medicinski pomoči, na primerljivi ravni izobrazbe.