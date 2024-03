Na ministrstvu za obrambo so v odzivu na danes napovedano zaostritev stavke operaterjev številke 112 zapisali, da obžalujejo, da se stavka nadaljuje. Ocenjujejo namreč, da so v pogajanjih s Sindikatom ministrstva za obrambo dosegli soglasje o praktično vseh točkah.

Sindikat in stavkovni odbor operaterjev po njihovem mnenju soglašata z bistveno vsebino, namreč, da se pogajanja o uvrstitvi operaterjev v višje plačne razrede opravijo v okviru stebrnih pogajanj oziroma v okviru centralnih pogajanj o prenovi plačnega sistema.

V vladni pogajalski skupini za razrešitev stavkovnih zahtev so prepričani, da so s tem soglasjem izpolnjeni pogoji za sklenitev stavkovnega sporazuma. Stavkajoči strani so namreč večkrat pojasnili, da vladna pogajalska skupina za razrešitev stavkovnih zahtev nima pristojnosti za umeščanje operaterjev v plačne razrede, a stavkovni odbor in sindikat od vladnih pogajalcev terjata prav to, čeprav v isti sapi pristajata, da so mesto za ta pogajanja v centralni vladni pogajalski skupini, so zapisali na ministrstvu.

Stavka se po njihovem mnenju nadaljuje kljub dejstvu, da sta se pogajalski skupini dogovorili o vseh točkah stavkovnih zahtev in kljub dejstvu, da je vlada že decembra lani z oblikovanjem novega delovnega mesta dispečer v operativno komunikacijskem centru ustvarila podlago, ki omogoča dvig plačnih razredov, kot bo to dogovorjeno na centralnih pogajanjih.

Energijo bi bilo učinkovitejše usmeriti v dokončanje pogajanj

Na ministrstvu zato obžalujejo, da stavkajoči operaterji napovedujejo protestni shod. Menijo namreč, da bo učinkovitejše usmeriti energijo v dokončanje pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij in prenovi plačnega sistema, saj ta pogajanja intenzivno tečejo in jih lahko ob sodelovanju vseh sindikatov uspešno zaključijo.

Z operaterji vodijo odgovoren dialog, saj želijo, da se stavka konča, ker so za to ustvarili vse pogoje, so prepričani na ministrstvu. Rešitve, ki bodo v dobro operaterjev in državljanov, za varnost katerih je ključno nemoteno delovanje klicne številke 112, želijo poiskati v tvornem dialogu.

Sindikat ministrstva za obrambo je napovedal zaostrovanje stavke z opozorilnim shodom 27. marca in k udeležbi na pogajanjih pozval predsednika vlade Roberta Goloba. Operaterji številke za klic v sili 112 so sicer stavko začeli 19. februarja, stavkajo na delovnih mestih v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje in osrednjem centru za obveščanje.

Zahtevajo izboljšanje plač operaterjev, med stavkovnimi zahtevami pa so ureditev kolektivne pogodbe za področje obrambe, zaščite in reševanja, ustrezna ureditev prazničnega dela ter enotna zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centrih za obveščanje.