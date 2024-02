Operaterji na dan mednarodne evropske številke 112 napovedali stavko

Sindikat ministrstva za obrambo je danes na dan mednarodne evropske številke za klic v sili 112 napovedal in podal odločitev za stavko. Zanjo so se odločili zaradi zastoja v pogajanjih glede prenove plačnega sistema in ignorance do krivice zaposlenih operaterjev v centru za obveščanje na številki 112. Stavko, ki bo potekala do sklenitve stavkovnega sporazuma oziroma skladno z odločitvami stavkovnega odbora, bodo začeli 19. februarja ob 8. uri. V tem času delovanje številke za klic v sili 112 ne bo ogroženo, so zapisali.

"Ta odločitev izhaja iz zastoja v pogajanjih z Vlado Republike Slovenije o nujni prenovi plačnega sistema in ignorance vlade do krivice, ki je bila zaposlenim na delovnem mestu operater v centru za obveščanje storjena že leta 2017 in s katero se še vedno soočajo naši člani," so zapisali v pojasnilu.

Kljub napovedani stavki delovanje številke za klic v sili 112 ne bo ogroženo

Kot so poudarili v sindikatu, kljub napovedani stavki delovanje številke za klic v sili 112 ne bo ogroženo. "Zavedamo se svoje odgovornosti do družbe in pomena njihovega dela za ljudi v stiski. Vendar pa nas razmere, ko mora država vsak mesec operaterjem v začetnem razredu doplačati razliko do minimalne plače, silijo, da se moramo zavzeti za pravice operaterjev in njihovo pravično obravnavo," so zapisali.

Dodali so, da v kolikor vlada ne bo prisluhnila njihovim zahtevam, obstaja resna nevarnost, da bo delovanje številke 112 v prihodnosti ogroženo oziroma bo situacija privedla do poslabšanja kakovosti zagotavljanja storitve klica v sili na 112. "Nizke plače operaterjev so privedle do tega, da se za razpisana delovna mesta operaterja ne odloča skoraj nihče, obstoječi operaterji pa se zaradi kadrovske podhranjenosti, preobremenitve in izgorelosti vse pogosteje obračajo po zdravniško pomoč," so še zapisali v pojasnilu.

Sindikat: Zdi se, da vlada ne prepoznava njihovega pomena

Pojasnili so, da so v letu 2023, ko je Slovenijo prizadela obsežna ujma, njihovi operaterji odigrali ključno vlogo pri koordinaciji odziva na krizne razmere. "Kljub temu da so njihovi napori in predanost široko prepoznani in cenjeni s strani slovenske javnosti, se zdi, da vlada ne prepoznava njihovega pomena, ki ga skozi svoje delo prispevajo v družbi, in ga ne zna ter noče pošteno ovrednotiti," so dodali.

Kot so še zapisali v sindikatu ministrstva za obrambo, je stavka sredstvo za opozarjanje na nujnost njihovih zahtev za pravičnejše delovne pogoje in plačilo. Ob tem dodajajo, da si njihovi člani zaslužijo priznanje in spoštovanje za svoje delo, ki je ključno za delovanje številke za klic v sili 112. Zaključili so, da sindikat in stavkovni odbor ostajata odprta za nadaljnji dialog in konstruktivne pogovore z vlado z namenom, da dosežejo rešitev, ki bo v korist vseh vpletenih.