Na znanca se je spravil z vnetljivo tekočino in ognjem

Policisti so v soboto zvečer posredovali v enem od stanovanj v Ribnici, kjer je glede na prva zbrana obvestila 47-letni osumljenec sporu z vnetljivo tekočino in ognjem hudo poškodoval 52-letnega znanca in s kraja pobegil.

Poškodovanega 52-letnika so prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Osumljenca, ki je s kraja pobegnil, so policisti kmalu prijeli in mu odvzeli prostost.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na policiji.