Na vzhodu države že nalivi in toča

Popoldne so se severozahodno od Murske Sobote pojavili nalivi, močnejši sunki vetra in toča. Zvečer in v prvem delu noči se bodo predvsem v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji še pojavljale močnejše nevihte. Ob tem so možni nalivi, močnejši sunki vetra in toča, opozarjajo na agenciji za okolje.

Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem v vzhodnih in osrednjih krajih plohe in nevihte, v drugi polovici noči pa se bo delno zjasnilo.

Jutri dopoldne bo deloma sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo do pretežno oblačno. Tudi jutri bodo ponekod krajevne padavine in nevihte.

Pihal bo severovzhodni veter, zjutraj bomo namerili od 9 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem do 18, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 27 stopinj Celzija.

V petek in soboto prav tako spremenljivo vreme

V petek in soboto bo nestanovitno vreme s pogostimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter. Nad osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje in z južnim vetrom k nam priteka dokaj topel in postopno bolj vlažen zrak.