Golob: Današnje dejanje je pod lupo celotnega sveta

"Grozote, ki smo jim vsak dan priča iz Gaze, so nedopustne in se morajo končati. Vsa dejanja te vlade, vključno z današnjim sklepom o začetku postopka o priznanju Palestine, so usmerjena prav v to – kako čim prej končati grozote v Gazi in s tem olajšati trpljenje palestinskega ljudstva," je po seji vlade dejal Robert Golob. "Priznanje Palestine je vzvod pritiska za končanje spopadov v Gazi," je dodal. Skrajni rok za zaključek postopka o priznanju Palestine je po odločitvi vlade 13. junij.

"Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta (VS) nosi bistveno večjo odgovornost danes, kot bi jo v preteklosti, zato je današnje dejanje pod lupo celotnega sveta," je še dejal Golob.

Pri odločanju o tem, po kakšni poti gre Slovenija naprej, so iskali ravnotežje, je dodal. "Med interesi zahodnega sveta, arabskega sveta in interesi vseh drugih držav članic Združenih narodov (ZN), ki so nenazadnje prispevale svoj glas pri naši izvolitvi v VS."

Inovativen pristop

Slovenski pristop je inovativen, je poudaril Golob. "Ker želimo, da z dialogom, ki ga bo naše priznanje sprožilo, dosežemo vse cilje, za katere si prizadevamo v okviru ZN." To so takojšnje premirje, prekinitev spopadov, izpustitev talcev ter tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav, je izpostavil.

"Slovenija ta stališča dosledno zagovarja v vseh svojih nastopih v ZN in verjamem, da bo to priznanje še marsikomu navdih, da nadaljuje po isti poti," je še dejal.

Izrael pozval k takojšnji prekinitvi napadov

Golob je Izrael še pozval, naj nemudoma preneha napadati Rafo in Gazo in "naj se raje kot iskanju vojaške rešitve odloči za pogajalsko mizo".

Odločitev o sklepu o začetku postopka o priznanju Palestine je bila na vladi enotna, je še povedal predsednik vlade. "V sklepih ne gre za nobene pogoje, ampak pričakovanja," je dodal. "Govorimo o pričakovanjih do vseh vpletenih v spopad in izpolnitvi teh pričakovanj, kot so napredek pri doseganju premirja, napredek pri izpustitvi talcev in napredek pri reformi palestinskih oblasti, in da bomo ta napredek spremljali.

Skrajni rok za odločitev je 13. junij 2024

Če se bo izkazalo, da je ta napredek hitrejši, bodo priznanje zaključili hitreje.

"13. junij je skrajni rok za oceno napredka in najkasneje takrat moramo dati dokončno oceno glede priznanja," je sklenil premier.

Spomenik slovenski osamosvojitvi

Matej Arčon Foto: Bojan Puhek Podpredsednik vlade Matej Arčon je po seji vlade med drugim sporočil, da je vlada sprejela stališča in izhodišča za postavitev spomenika osamosvojitve, ki bo na Trgu republike.

"Tam, kjer je drog z zastavo in kjer je prvič zaplapolala slovenska zastava," je dejal Arčon. Sledil bo javni mednarodni natečaj.