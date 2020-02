Na tej osnovni šoli bodo učenci uživali v zeleni strehi

Skupina prostoRož je s projektom Zelene strehe 2° v preteklem letu iskala občino, v kateri bi ozeleneli streho javne stavbe. Izmed vseh izbranih prijav je zmagala Občina Kranj. V skupnem sodelovanju s kranjsko občino in arhitekti prostoRoža bodo zeleno površino ustvarili na strehi Osnovne šole Staneta Žagarja. Zasnovana bo iz različnih cvetočih in zelenih rastlin. Streha bo funkcionalno uporabna, zato jo bodo lahko šolarji uporabljali za sproščanje in učenje.

Potem ko je občina Kranj s svojo prepričljivo ponudbo zmagala v projektu Zelene strehe 2°, v okviru katerega je skupina prostoRož iskala občino, v kateri bi ozelenili streho javne stavbe, je sledilo preverjanje konstrukcijske, statične, vizualne in lokacijske značilnosti dvanajstih objektov v Kranju. Kljub temu da so vsi objekti primerni za ozelenitev, so se v skupnem sodelovanju arhitektov prostoRoža in Mestne občine Kranj odločili, da zeleno površino namenijo učencem Osnovne šole Staneta Žagarja.

Streho bodo v prihodnjih mesecih uredili na Osnovni šoli Staneta Žagarja. Foto: Google maps

To je šele začetek

“Kranj ima v lasti nekaj objektov, ki lahko dobijo zeleno streho. Streha na osnovni šoli je le začetek. Skupaj s prostoRož arhitekti bomo spremljali, kako deluje nova zelena streha in kako jo uporabljajo učenci in učitelji. Računamo, da bodo uporabniki navdušenje prenesli tudi na druge in da se bodo za zelene strehe in druge zelene ukrepe sčasoma odločiti tudi zasebni lastniki objektov,” je povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Kranjski župan upa, da se bo za zelene strehe v prihodnje odločilo še več prebivalcev Kranja. Foto: STA

Ker je, kot omenjeno, tudi preostalih dvanajst objektov mogoče ozeleniti, bodo ti vključeni v popisu, ki bo izdelan ob zaključku projekta. V popisu bo za vsako stavbo podan predlog izvedbe ozelenitve ter morebitna gradbena dela, ki jih je potrebno izvesti pred ozelenitvijo. Občina Kranj bo tako na podlagi popisa in spremljanja stanja na strehi Osnovne šole Staneta Žagarja lahko v prihodnjih letih ozelenila še več objektov v mestu.

Zeleno streho bodo izdelali kar učenci sami

Prihodnji meseci bodo tako za zaposlene na šoli kot tudi za učence pestri. Učenci in učitelji bodo skupaj z arhitekti prostoRoža oblikovali streho in nabor rastlin poskusili povezati tako z željami kot z učnim načrtom. Zelena površina bo merila približno 360 kvadratnih metrov in bo mešanica ekstenzivne in intenzivne ozelenitve. Na prostoRožu predvidevajo, da bo ozelenitev strehe izvedena do letošnjega maja, njeno stanje pa bodo skupaj z zunanjimi strokovnjaki spremljali do aprila 2021.

Ekstenzivne zelene strehe so lahke, saj so prekrite s tanjšo plastjo vegetacije. Pri intenzivnem strešnem sistemu, ki lahko podpre večjo težo rastlinja, pridejo v poštev različne trave, trajnice in olesenele rastline. Foto: Getty Images

“Novo zeleno streho želimo kar najbolje povezati z učnim načrtom in šolskimi aktivnostmi. Na streho bomo namestili opazovalni čebelji panj in sestavili načrt, kako lahko sami poskrbimo za urejanje in vzdrževanje strehe. Ker bomo skupaj z učenci, učitelji in starši načrtovali zasaditev in aktivnosti na strehi, bomo s tem krepili tudi našo šolsko skupnost. Prepričana sem, da bo zelena streha na Žagarjevi šoli pomembna pridobitev tako za šolo kot lokalno skupnost,” vidi nov izziv Fani Bevk, ravnateljica osnovne šole.

Projekt 2° Zelene strehe vodi neprofitni studio prostoRož. Projekt sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor. ProstoRož je septembra iskal občino, v kateri bi ozelenili streho. Na poziv se je odzvalo 15 občin, med katerimi je zmagal prav Kranj.