"Na strojnem faksu je več fantov po imenu Luka kot deklet"

Razmerje v zastopanosti med spoloma na različnih področjih se v Evropski uniji izboljšuje, a še vedno obstajajo dejavnosti, kjer so ženske zastopane podpovprečno. Čeprav ženske predstavljajo 51 odstotkov prebivalstva, le ena od treh diplomantk prihaja s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM).

"Ko sem se sam vpisal na elektrotehniko, smo imeli približno en odstotek kolegic. Danes jih je bistveno več, tudi na drugih tehniških smereh, narašča tudi število diplomantk, a jih je še vedno manj kot moških. Prepričan sem, da se je treba s tem začeti ukvarjati že v vrtcu, ne šele na fakultetah," je dejal Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Dodaja, da je nujen razmislek o razbijanju globoko zasidranih klišejev, da so punčke za dekleta in avtomobilčki za fante. "Če hočemo povečati vpis na STEM, je treba nasloviti dekleta, tu je ogromen potencial, ki še zdaleč ni izkoriščen," poudarja Papič.

Področja STEM v številkah:

V letu 2022 je bilo v Sloveniji 15,5 odstotka diplomantk s področij STEM, v EU 16,7 odstotka. Na področju energetike je bil delež diplomantk 15-odstoten žensk, v EU pa 24- odstoten.

Deleži z leti rastejo, izzivi pa ostajajo, zlasti na vodstvenih mestih. Vloga žensk s področij STEM v javnosti in medijih je še vedno prenizka.

O tem je tekla razprava na okrogli mizi, ki so jo organizirali okoljska organizacija Focus, Združenje ONA VE in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.

"Na Inženirski akademiji Slovenije so prejšnji teden volili nove člane in članice. Izvoljena je bila ena ženska ob 11 moških," je nesorazmerje v inženirski stroki prikazala Krajnovič. Foto: STA Ena od panog, kjer je žensk bistveno manj kot moških, je energetika, saj pri nas ženske na tem področju predstavljajo le 15 odstotkov delovne sile. V družbi smo postavljeni pred izziv, kako okrepiti enakost na področjih STEM in tudi v energetiki, saj se drugače izgublja dragoceni intelektualni in socialni potencial.

Odpraviti je treba vzroke za izgubljanje radovednosti, proaktivnosti in ustvarjalnosti, ki jih imajo otroci v izobilju, potem pa z leti izginjajo.

Vendar pa, če je premalo žensk v naravoslovju, to pomeni, da je v družboslovju nemara premalo moških.

"Idealno je imeti uravnotežene time," poudarja minister, ki zase pravi, da je zagovornik družbe 5.0. Ta združuje tehnološki napredek z družbenim razvojem ter poudarja vključevanje človeških vrednot in trajnostnega razvoja. Ne gre več za strogo ločevanje naravoslovja in družboslovja, pač pa za medsebojno dopolnjevanje tehnologije, družbe in človeštva za doseganje boljše kakovosti življenja in skupne blaginje.

Kaj ženske odvrača od tehniških poklicev?



Na tako imenovanih področjih STEM se stanje izboljšuje, a še vedno so ženske slabše zastopane v javnosti, na vodstvenih položajih in pri vključevanju v ključne strokovne razprave. Razlike med spoloma na področju STEM segajo v preteklost in so posledica več trdovratnih dejavnikov.



Področje STEM mnogi še vedno povezujejo z moškimi lastnostmi, kar vodi v stereotipe, ki lahko dekleta in ženske odvračajo od izobraževanja in poklicne poti na teh področjih. Zaradi premajhne zastopanosti na vodilnih položajih v STEM dekleta in ženske težje najdejo vzornice in mentorice na teh področjih.



Še vedno vlada tudi nezavedna pristranskost pri zaposlovanju, napredovanju in financiranju štipendij, zaradi česar so ženske prikrajšane in nesorazmerno nizko zastopane v STEM.



Nenazadnje pa je treba omeniti še neravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Poklici na področju STEM so lahko zahtevni, zato se nekatere ženske odločijo za delo s krajšim delovnim časom ali pa zaradi družinskih obveznosti ostanejo doma, kar lahko vpliva na njihovo napredovanje v karieri.

Otroke še zanima vse po vrsti

"Ženske v STEM si lahko predstavljamo kot cev z luknjicami. Veliko deklic se v otroštvu zanima za te teme, razmerje je uravnoteženo, nato se v višjih razredih osnovne šole slabša, v srednjih šolah pa sploh," pojasnjuje Katjuša Šavc, strokovna sodelavka v okoljski organizaciji Focus.

"Če hočemo povečati vpis na STEM, je treba nasloviti dekleta, tu je ogromen potencial, ki še zdaleč ni izkoriščen," poudarja minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Foto: Ana Kovač Pri tem se odpira vprašanje kurikula – ali so otrokom in mladim sploh predstavljene ženske, ki so uspešne na področjih STEM? V kolikšni meri s stereotipi odvračajo deklice od področij STEM?

Kot je še povedala Šavc, se s to težavo ne srečujemo le pri nas, ampak tudi v drugih razvitih državah. "Velik osip deklet s študijev STEM beležijo tudi v Nemčiji, saj ni množice vzornic v medijih, kot tudi ne profesoric in sošolk na fakultetah," je dodala.

Tudi v Mednarodni energetski agenciji opažajo, da ženske v področjih STEM težje napredujejo, so manj plačane, ker se težje pogajajo, ali pa jih ovira diskriminacija. "Gre za pogosto zahtevne poklice, kjer je tudi razmerje med delom in prostim časom slabše. Vse to so luknjice, skozi katere izgubljamo ženske," poudarja Šavc.

Prepričana je, da bi se tudi podjetja morala odzvati bolj proaktivno. Ne s kvotami, ampak s spodbudami pri napredovanju. Ženske so namreč bolj samokritične, prav tako pa tudi bolj prisotne v domačih aktivnostih.

Kako pridobiti in obdržati strokovnjakinje?

Tudi Dejan Paravan, generalni direktor GEN energija, ki je pred časom izjavil, da slovenska energetika potrebuje žensko energijo, kvot ne zagovarja. V njihovem podjetju so se težave asimetrije lotili tako, da ne iščejo samo tehnikov. "Razširili smo nabor kompetenc in dosegli boljšo uravnoteženost. Iščemo multidisciplinarne time, na to smo pozorni že pri rekrutiranju. Če hočeš biti kreativen, potrebuješ spolno uravnoteženost, saj to privede do komplementarnih idej," pojasnjuje Paravan.

Predvsem pa je vodstvo podjetja tisto, ki postavlja kulturo v podjetju, zato je pomemben njihov zgled, pa tudi mehanizmi, s katerimi odpravljajo morebitne krivice in predsodke.

Popularizacijo področij STEM je treba povečati – ne le med dekleti, ampak na splošno, saj je zanimanja zanje premalo, je prepričan Paravan. Zato že osnovnošolskim in srednješolskim generacijam poskušajo energetiko približati na primer s tekmovanjem Genialec na področju tehnike ali s pomočjo interaktivnega multimedijskega centra z eksperimentalnico v Krškem, kjer dobijo poglobljen vpogled v energetiko.

Inženirka Jerneja Šušel: "Dekleta nimajo vzornic. Zdi se, da je zdaj moderno delati nič, razmišljati nič, sedeti in se slikati. Ne razumejo, da to ne bo trajalo večno. Poudarjati moramo pomen znanja, da znanje še vedno nekaj velja!" Foto: STA

Položaj na področju STEM dobro oriše direktorica podjetja Mediade in soustanoviteljica projekta Inženirke in inženirji bomo! Edita Krajnovič. "Kot je karikiral eden od mladih študentov, je na strojnem faksu več fantov po imenu Luka kot deklet." Za povečanje interesa žensk na področjih STEM je pomembno, da se pokažejo, da se jih opazi.

Zakaj se več žensk ne odloči za kandidaturo? Pri ženskah se v večji meri pojavlja občutje tako imenovanega sindroma sleparstva. Gre za psihološko izkušnjo, pri kateri oseba trpi zaradi občutkov intelektualne in/ali poklicne goljufije. Oseba subjektivno dvomi o sebi in o svojih sposobnostih ter dosežkih kljub dokazom, ki kažejo nasprotno. "Prav zato, ker so redke, ženske v STEM potrebujejo malo več spodbude in podpore. Šele ko bomo med nami opazili nadarjenost s potencialom, da se razvije v talent, bomo na pravi poti," poudarja Krajnovič.

Ženske vsekakor dokazujejo, da so enako sposobne. Na ljubljanski univerzi na primer niti ni malo dekanj, tudi na fakultetah s področij STEM, med tremi kandidati za rektorsko mesto sta dve kandidatki.

"Upajte si, prekvalificirajte se!"

Na dogodku so besedo dobile tudi inženirke in podale nekaj zanimivih razmišljanj. Kandidatka za inženirko leta Katja Škof Žavcer je izpostavila bojazen žensk pred poklici s področij STEM: "Zakaj ne iščemo žensk, ki bi si upale iti v te poklice in bi se bile pripravljene prekvalificirati?"

"V našem podjetju smo se težave asimetrije lotili tako, da ne iščemo samo tehnikov. Razširili smo nabor kompetenc in dosegli boljšo uravnoteženost. Iščemo multidisciplinarne time, na to smo pozorni že pri rekrutiranju, saj tako dobimo komplementarne ideje," pojasnjuje Dejan Paravan, generalni direktor GEN energija. Foto: Bojan Puhek Eden od mogočih ukrepov je tudi pridobivanje mikrodokazil, ki se osredotočajo na specifične nize znanj v krajšem časovnem obdobju, pri čemer dopolnjujejo in spodbujajo usposabljanje, sta prepričana tako Škof Žavcer kot minister Papič. Mikrodokazila uvaja novi zakon o visokem šolstvu, projekt pa sofinancira EU.

Inženirka Jerneja Šušel pa opozarja na stanje v družbi, ko se okoli 11. ali 12. leta starosti pri dekletih izgublja zanimanje za STEM. "Dekleta nimajo vzornic. Zdi se, da je zdaj moderno delati nič, razmišljati nič, sedeti in se slikati. Ne razumejo, da to ne bo trajalo večno. Poudarjati moramo pomen znanja, da znanje še vedno nekaj velja! Vplivnicam in vplivnežem je treba zmanjšati pomen, da omejimo razmišljanje, da se da na lahek način priti skozi življenje," je prepričana kandidatka za inženirko leta Šušel.