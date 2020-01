Na slovenskih ulicah se je zabavalo desettisoče ljudi #foto

Vstopili smo v leto 2020. Številni so novo leto pričakali na silvestrovanjih na prostem, ki so potekala po vsej državi. Največje je bilo v Ljubljani, kjer je novo leto na koncertnih prizoriščih po pričakovanjih pričakalo okoli 55.000 ljudi, med njimi mnogi tuji turisti, ki so za praznike prišli v Slovenijo.

Že sicer jasno noč so marsikje razsvetlili ognjemeti in rakete, ki pa jih je bilo manj kot v preteklosti. Vse več je mest, ki se ognjemetu odrečejo, med drugim so to Maribor, Celje in Novo mesto.

V Ljubljani je bilo silvestrovanje na prostem organizirano na štirih trgih z različno glasbeno ponudbo, od popularne in rock glasbe ter popevk do narodnozabavne glasbe. Osrednje silvestrovanje je potekalo na Kongresnem trgu, na vseh prizoriščih pa se je trlo obiskovalcev. Po ocenah Nine Kosin iz Turizma Ljubljana je bilo na osrednjih koncertnih prizoriščih okoli 55.000 obiskovalcev, skupno z ostalimi lokacijami v mestnem središču in na obrežju Ljubljanice pa je bilo obiskovalcev okoli 100.000.

V štajerski prestolnici silvestrovanje na drsalkah

V Mariboru so organizirano silvestrovanje pripravili na Trgu Leona Štuklja, na Grajskem trgu, posebnost je bilo silvestrovanje na drsalkah na Trgu svobode, na drsalkah so lahko novo leto pričakali tudi pod Pohorjem pri hotelu Arena.

Mariborčani se tudi na zadnji dan leta radi odpravijo na Pohorje, kjer je prav tako bilo organizirano silvestrovanje, še do 3. ure vozi tudi pohorska vzpenjača. Letošnja novost v Mariboru so bili kupončki za brezplačne vožnje mestnega prometa od 20. ure naprej do različnih silvestrskih prizorišč. Po besedah direktorice Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič Windisch se organiziranih silvestrovanj v Mariboru ponavadi udeleži med 10.000 in 15.000 ljudi, lahko tudi več.

Kako so praznovali v Novem mestu in Novi Gorici?

Željni zabave na prostem so zapolnili tudi prenovljen novomeški Glavni trg, kjer je največje silvestrovanje na Dolenjskem pripravil Zavod Novo mesto, udeležilo pa se ga je nekaj tisoč obiskovalcev. V Novem mestu so novo leto na prostem pričakali tako domačini kot tudi obiskovalci iz Posavja in Bele krajine, zadnja leta med obiskovalci opazijo tudi tujce, je za STA povedal Jure Dolinar iz Zavoda Novo mesto.

V Novi Gorici so ob koncertnem vzdušju organizirano silvestrovanje pripravili v ogrevanem šotoru pred občinsko stavbo, ki je sprejel okoli 2000 ljudi, so pa silvestrske zabave potekale tudi drugod po mestu. "Nova Gorica je vedno bila žurersko mesto, mesto zabave in tudi silvestrovanje to potrjuje," je za STA povedal novogoriški podžupan Simon Rosič. Ob vstopu v novo leto je v športnem slogu vsem zaželel, da naj se vsi v novem letu počutijo kot na finalni tekmi, pri čemer se "finale ne igra, ampak se finale zmaguje".

Sicer pa so organizirana silvestrovanja po državi potekala tudi v gostiščih, zdraviliščih in hotelih, pa tudi v nekaterih planinskih kočah, kjer oskrbniki tudi danes ne bodo počivali, saj je glede na napovedano lepo vreme pričakovati, da se bodo mnogi za začetek novega leta podali v naravo, v hribe.