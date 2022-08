Na sejem za zdrav življenjski slog! Na 52. sejem NARAVA-ZDRAVJE.

Oglasno sporočilo

Živite vitalno? Skrbite za okolje in naravo? Radi kupujete zdravo in lokalno pridelano hrano? Potem ne zamudite sejma za zdrav življenjski slog, 52. sejma Narava-zdravje . Spremljevalni program , ki se osredotoča na pomen zdravja, zdrave prehrane, gibanja in dobrega počutja ter okolja in stika z naravo, je zanimiv in privlačen za vse generacije.

V njem se bo v treh dneh zvrstilo več kot sto predavanj, delavnic, tečajev, različnih testiranj, svetovanj, okroglih miz idr. Preverite in najdite nekaj zase!

Sveža, zdrava in lokalna hrana

Tudi letos bo v ospredju zdrava, lokalno pridelana in sveža hrana. Na sejmu poskusite domače sire, jogurte, med, sadje in zelenjavo ali brezglutenske palačinke. Oglejte si razstavo gob in obiščite razstavni prostor ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer bodo slovenske kmetije predstavljale bogato ponudbo svojih domačih izdelkov.

Preventivne meritve

Imate bolečine v sklepih ali hrbtenici? Strokovnjaki vam bodo celostno svetovali in dali koristne informacije. Na sejmu brezplačno izmerite svoj krvni sladkor, holesterol, tlak, gleženjski indeks idr. Še ne veste, katero krvno skupino imate? V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Društvom študentov medicine Slovenije boste imeli možnost brezplačnih meritev in vpisa v register krvodajalcev.

Športne in zabavne aktivnosti

Preizkusite se v karateju, taekwondoju ali ritmični gimnastiki! Športni klubi in društva bodo predstavili najrazličnejše aktivnosti ter s tem pritegnili otroke, da bi se jih čim več redno ukvarjalo s športnimi dejavnostmi. S pomočjo izkušnje virtualne resničnosti pozdravite različne fobije, kot je strah pred višino, zaprtimi prostori, letenjem idr. Skozi posebna očala poglejte z nebotičnika ali si virtualno oglejte kulturno dediščino.

Maraton pozitivne psihologije

Kaj nas privede do tega, da je nekega dne naš urnik naenkrat zapolnjen s stvarmi, ki nas ne veselijo? Kako reči ne in ohraniti dober odnos? V čem se branje knjig razlikuje od gledanja filmov ali televizijskih serij? Odgovore na vprašanja boste dobili na 7. maratonu pozitivne psihologije, na katerem bodo vsebine poudarjale pozitivne in svetle plati človekove osebnosti. Predavanja bodo potekala v živo in so za vse udeležence sejma brezplačna.

Finalni turnir ulične košarke 3 na 3

V soboto, 10. septembra, bo finalni turnir ulične košarke 3 na 3 v organizaciji Športne zveze Ljubljana. Za navijaško vzdušje med tekmovanjem bodo poskrbeli moderatorji Radia 1 s svojim avtobusom, po koncu tekmovanja pa sledi glasbeni nastop Challeta Salleta.

Z eno vstopnico na dva sejma

Z eno vstopnico je mogoče obiskati dva sejma, saj hkrati poteka 15. Otroški bazar, največja izobraževalno-zabavna prireditev za mlade družine. Mladim in bodočim družinam ter šolskim in vrtčevskim skupinam ponuja zvrhan koš doživetij, kreativnih delavnic, športnih aktivnosti idr.

CENEJE NA SEJEM! Izognite se gneči na blagajni in si zagotovite cenejšo vstopnico prek spleta.

S spletno vstopnico vam pripada tudi brezplačen prevoz z avtobusom LPP na razstavišče in nazaj. Odpiralni čas: Petek, 9. september-sobota, 10. september, od 9.00 do 19.00 Nedelja, 11. september, od 9.00 do 17.00 Več o sejmu.





