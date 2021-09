Na RTV Koper prejeli pismo z neznanim prahom

Na naslov Regionalnega RTV-centra Koper je danes prispela pošiljka z belim prahom. O dogodku so obvestili pristojne službe, policija je že zaprla dostop v stavbo sredi Kopra. Osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, so v karanteni, na kraju dogodka pa posredujejo policija in gasilci, so za STA potrdili na Policijski upravi Koper.

Prejem pisma z belim prahom je z zapisom na profilu na Facebooku potrdila novinarka Eugenija Carl in zapisala tudi, da jo kljub maski pečeta grlo in nos, oči pa se ji solzijo. Po rokopisu sodeč naj bi ji pošiljko poslala ista oseba kot vse dozdajšnje, saj se to ni zgodilo prvič.

Vodstvo RTV Slovenija, novinarji in uredniki Informativnega programa TV Slovenija ter vsi zaposleni na RTV SLO najostreje obsojajo tovrstna dejanja oziroma ustrahovanja, so zapisali v sporočilu za javnost. Opozarjajo, da je v Sloveniji treba okrepiti kulturo javnega dialoga in za vsako ceno ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarskega dela," so še zapisali.